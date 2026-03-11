Ο Τίνο Καντεβέρε δεν μετρά περισσότερα από 488 αγωνιστικά λεπτά στη διάρκεια της φετινής χρονιάς καθώς οι διαδοχικοί τραυματισμοί τον έχουν μόνιμα στα πιτς…

Η ψυχή θέλει, αλλά το σώμα δεν ακολουθεί. Αυτό είναι αυταπόδεικτο στην περίπτωση του Τίνο Καντεβέρε καθώς είναι αδιαμφισβήτητη η διάθεσή του όταν βρίσκεται στο χορτάρι, εντούτοις, συνήθως δεν είναι διαθέσιμος. Ο Άρης ρίσκαρε πολύ επί της περίπτωσης του επιθετικού από τη Ζιμπάμπουε καθώς γνώριζε το βεβαρημένο ιατρικό μητρώο του όταν αποφάσισε να δεσμευτεί μαζί του για την επόμενη τριετία. Ήξερε το επιθετικό ταλέντο του αλλά και τον επιβαρυμένο οργανισμό του. Μόνο οι καταγεγραμμένοι τραυματισμοί του – σε βάθος διετίας – τον άφησαν εκτός δράσης για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών. Πιθανότατα να υπήρξαν κι άλλοι.

Η φιλοτιμία του Καντεβέρε αναδύεται κάθε φορά που είναι διαθέσιμος. Τακτικά, ανταποκρίνεται στις τακτικές επιταγές και «κουμπώνει» στις επιθυμίες των προπονητών με την πίεση που ασκεί στην πρώτη γραμμή άμυνας. Μειονέκτημά του είναι η δυσκολία στο σκοράρισμα αλλά κι αυτό απαιτεί ρυθμό. Ο 30χρονος επιθετικός δεν μπορεί να τον αποκτήσει όταν μένει εκτός ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Στην πραγματικότητα, στον Άρη υπέστη θλάση με το «καλημέρα» για να ακολουθήσει η ρήξη μηνίσκου και η επέμβαση που τον κράτησε εκτός δράσης για διάστημα δύο μηνών καθώς επίσης και άλλοι τραυματισμοί με τελευταίο τον μυϊκό στο γαστροκνήμιο. Θεωρητικά, θα τον κρατήσει εκτός δράσης για διάστημα δύο εβδομάδων. Στην πράξη, δεν είναι τόσο απλό να ανέβει η ένταση της προπόνησης για έναν αθλητή ο οποίος είναι επιρρεπής στους μυϊκούς τραυματισμούς.

Αν κανείς ρίξει μια ματιά στον φετινό βίο του ποδοσφαιριστή, θυμίζει κάτι από… διαλειμματική γυμναστική. Χρησιμοποιήθηκε για 23 αγωνιστικά λεπτά στα παιχνίδια που Βόλο, Παναιτωλικό και Ατρόμητο πριν την πρώτη θλάση η οποία τον άφησε εκτός στις αναμετρήσεις με Κηφισιά και Πανσερραϊκό τον Οκτώβρη. Επέστρεψε στα παιχνίδια με ΟΦΗ και Παναθηναϊκό και μετά υποβλήθηκε σε επέμβαση στο γόνατο για να γυρίσει στις 11/1/2026 βγάζοντας 90λεπτο στην ήττα από την ΑΕΚ. Ξανά πρόβλημα στο γόνατο με συνέπεια την απουσία του από τους αγώνες με ΑΕΛ NOVIBET, Λεβαδειακό, Παναιτωλικό και ΠΑΟΚ. Ήταν διαθέσιμος από τις 14 Φεβρουαρίου κι έπειτα από τέσσερα διαδοχικά παιχνίδια ήρθε ο νέος μυϊκός τραυματισμός.

Συνολικός χρόνος συμμετοχής είναι τα 488 αγωνιστικά λεπτά δίχως γκολ και ασίστ. Και δεν είναι τόσο απλό να «προσφερθούν» όταν ένας ποδοσφαιριστής αδυνατεί να βρει αγωνιστικό ρυθμό λόγω των τραυματισμών και ουσιαστικά παίζει με διαλείμματα. Γι’ αυτόν τον λόγο, η απόκτησή του (ευθύς εξαρχής) στοιχειοθέτησε κίνηση υψηλού ρίσκο από την πλευρά των Θόδωρου Καρυπίδη, Ρούμπεν Ρέγες…