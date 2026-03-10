Ο Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten: Ο αντί-Έσε στον Ολυμπιακό
Ο ρεπόρτερ της ομάδας του Ολυμπιακού, Κώστας Νικολακόπουλος, παρέθεσε στην εκπομπή των Galacticos όλο το ρεπορτάζ και στάθηκε και στο κομμάτι του αντί-Έσε, εκτός φυσικά από τα γενέθλια του συλλόγου, που γιορτάζει σήμερα Τρίτη τα 101α γενέθλιά του (καθώς ιδρύθηκε στις 10 Μαρτίου του 1925). Και αυτό διότι ο Αργεντίνος χαφ αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και θα προφυλαχθεί από το επικείμενο ματς του ΟΦΗ με τους Πειραιώτες στο Παγκρήτιο Στάδιο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.