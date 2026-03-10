Ο Κώστας Νικολακόπουλος αφού αναφέρθηκε στα 101ά γενέθλια του Ολυμπιακού ανέλυσε τα του ρεπορτάζ των Πειραιωτών.

Ο ρεπόρτερ της ομάδας του Ολυμπιακού, Κώστας Νικολακόπουλος, παρέθεσε στην εκπομπή των Galacticos όλο το ρεπορτάζ και στάθηκε και στο κομμάτι του αντί-Έσε, εκτός φυσικά από τα γενέθλια του συλλόγου, που γιορτάζει σήμερα Τρίτη τα 101α γενέθλιά του (καθώς ιδρύθηκε στις 10 Μαρτίου του 1925). Και αυτό διότι ο Αργεντίνος χαφ αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και θα προφυλαχθεί από το επικείμενο ματς του ΟΦΗ με τους Πειραιώτες στο Παγκρήτιο Στάδιο.