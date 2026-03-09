Λέτο: «Κάθε ματς είναι τελικός, δεν πρέπει να υπάρχει χαλάρωση»

Ο προπονητής της Κηφισιάς μίλησε στην COSMOTE TV μετά την ήττα της ομάδας του με σκορ 2-1 από τον Παναιτωλικό.

Ο κοουτς Σεμπάστιαν Λέτο είπε μετά το 2-1 του Παναιτωλικού με την Κηφισιά : «Ξεκινήσαμε καλά. Είχαμε την κυριαρχία και σκοράραμε, αλλά στη συνέχεια δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ρίξαμε τις εντάσεις μας και το πληρώσαμε με τα δύο γκολ που δεχθήκαμε.

Δεν υπάρχει ασφαλής ζώνη: κάθε ματς είναι τελικός. Το βλέπουμε σε κάθε ματς. Δεν πρέπει να υπάρχει χαλάρωση. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια στον Παναιτωλικό για τα 100 χρόνια. Ήταν εκπληκτική η ατμόσφαιρα. Εύχομαι τα καλύτερα για τον σύλλογο».