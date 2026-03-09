Ο Πέδρο Τσιριβέγια έβγαλε μέρος της προπόνησης την Δευτέρα και είναι υποψήφιος για την αποστολή στο παιχνίδι με την Μπέτις.

Ευχάριστα νέα για τον Παναθηναϊκό στη προπόνηση της Δευτέρας, καθώς ο Πέδρο Τσιριβέγια έβγαλε κομμάτι του προγράμματος, επιστρέφοντας μετά τον τραυματισμό του στις 25 Ιανουαρίου και το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Ο Ισπανός άσος είχε υποστεί θλάση στη γάμπα, απουσίαζε όλο αυτό το διάστημα αλλά πλέον βρίσκεται στη τελική ευθεία. Με δεδομένο πως είναι εκτός για περίπου έξι εβδομάδες, φαντάζει απίθανο να διεκδικήσει θέση στο αρχικό σχήμα ενόψει Μπέτις.

Δεν αποκλείεται, όμως, να είναι στην αποστολή. Αν αυτό δεν συμβεί, τότε θα πάρει χρόνο συμμετοχής στο ματς πρωταθλήματος με τον Παναιτωλικό, ώστε να είναι έτοιμος για την ρεβάνς της Σεβίλλης.

Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα της αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό, έκαναν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, ακολούθησαν σέντρες και τελειώματα, ενώ η προπόνηση ολοκληρώθηκε με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Ατομικό ακολούθησαν οι Ντέσερς, Κώτσιρας και θεραπεία έκανε ο Πάλμερ – Μπράουν.