Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten: Πέτυχε το αυτονόητο ο Παναθηναϊκός, μπροστάρης ο Τετέι
Ο Παναθηναϊκός μπήκε στην τετράδα, δείχνει πολύ ανεβασμένος το τελευταίο διάστημα και ο Νίκος Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten, στάθηκε στις σερί νίκες του τριφυλλιού στο πρωτάθλημα.
Ο Αθανασίου μίλησε, παράλληλα, για τον στόχο των πρασίνων στα playoffs, αλλά και τη... μεταγραφή που φέρνει η είσοδος στην τετράδα και δεν είναι άλλη από την παραμονή του Ζαρουρί. Ο Μαροκινός εξτρέμ, από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε ευρωπαϊκό εισιτήριο, ενεργοποιείται η οψιόν αγοράς. Ο Ζαρουρί που έχει 38 ματς με 7 γκολ και 4 ασίστ, θα παραμείνει στο τριφύλλι.
Ο Αθανασίου φυσικά αναφέρθηκε και στην απόδοση του Ανδρέα Τετέι, ο οποίος είναι πλέον ιδιαίτερα κομβικός παίκτης για τον Παναθηναϊκό.
Αναλυτικά όσα είπε ο Αθανασίου
