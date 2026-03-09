Ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, Λούκας Τσάβες, με ανάρτηση του στα Social Media έστειλε τις ευχές του για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού.

Ο Λούκας Τσάβες αποτελεί έναν από τους ξένους παίκτες που πέρασε από τον Παναιτωλικό και αγαπήθηκε όσο λίγοι. Μπορεί τον Γενάρη ο Τίτορμος να μην τα βρήκε με την Αρχεντίνος Τζούνιορς για την αγορά του Αργεντινού τερματοφύλακα, όμως η «σχέση» των δυο πλευρών παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή.

Σε αυτό το πλαίσιο ο πλέον τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού με story του στο Instagram έστειλε τις ευχές του για τα 100 χρόνια ιστορίας των Αγρινιώτων.

«Χρόνια πολλά για την 100η επέτειο Παναιτωλικέ», έγραψε ο Τσάβες, ο οποίος συνόδευσε την ανάρτηση με κιτρινιμπλέ καρδιές.

Θυμίζουμε πως ο μέχρι τον Δεκέμβριο αρχηγός του Παναιτωλικού έδωσε το παρών πριν μια εβδομάδα στην κεντρική εκδήλωση του Τίτορμου στο Αγρίνιο, αποδεχόμενος τη σχετική πρόσκληση της ΠΑΕ και έχοντας πάρει την ανάλογη άδεια από το Τριφύλλι.