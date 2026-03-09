Κάλεσμα της ΑΕΛ Novibet προς τον κόσμο: Στο ματς με τον Αστέρα AKTOR μην λείψει κανείς

Το παιχνίδι της ΑΕΛ Novibet κόντρα στον Αστέρα AKTOR έχει κομβική σημασία για τη μάχη της παραμονής και έτσι η ομάδα της Θεσσαλίας έβαλε γενική είσοδο για τους οπαδούς της.

Δύο αγωνιστικές έμειναν για το φινάλε της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Superleague και η μάχη της παραμονής έχει... φουντώσει για τα καλά ενόψει των play out.

Η ΑΕΛ Novibet φιλοξενεί τον Αστέρα AKTOR και θέλει τη νίκη για να αποκτήσει ένα σημαντικό προβάδισμα ασφαλείας. Για αυτόν τον λόγο, με ανακοίνωση της ομάδας, έγινε κάλεσμα στον κόσμο να γεμίσει το AEL FC Arena καθώς θα υπάρξει γενική είσοδος με το ποσό των 10 ευρώ για κάθε εισιτήριο.

Αναλυτικά:

«Με κυρίαρχο στόχο την εδραίωσή της στη μεγάλη κατηγορία, η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet υποδέχεται στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League τον Αστέρα Τρίπολης, στο AEL FC Arena.

Αποτελεί κοινό μυστικό ότι και το παιχνίδι με την Τρίπολη καθίσταται κομβικό.

Στη μάχη για τη παραμονή, η ΑΕΛ Novibet θα επιστρατεύσει ξανά ένα από τα ισχυρότερα όπλα της, το φίλαθλο κοινό της.

Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026 οι φίλαθλοι μας εντός και εκτός έδρας, παρέστησαν καθοριστικά σε όλα τα παιχνίδια στη φετινή προσπάθεια της ΑΕΛ και τους είμαστε ευγνώμονες για αυτό.

Τους καλούμε και αυτή τη φορά να στηρίξουν μαζικά και μοναδικά, την κοινή μας προσπάθεια.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η διοίκηση της ΑΕΛ Novibet αποφάσισε ως όφειλε για το συγκεκριμένο παιχνίδι, να προσφέρει Γενική Είσοδο στους φιλάθλους της με τιμή εισιτηρίου τα 10€, για όλες τις θύρες του γηπέδου μας.

Για τα παιδιά μας ισχύει ότι και στους προηγούμενους αγώνες, είσοδος με τιμή εισιτηρίου στα 5€.

Το σύστημα προαγοράς ηλεκτρονικών εισητηρίων για τον αγώνα με την Τρίπολη, θα είναι στη διάθεση των φιλάθλων μας από σήμερα το μεσημέρι της Δευτέρας 9 Μαρτίου.

Το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 20.00 κάνουμε μαζί το πιό αποφασιστικό βήμα για την παραμονή.

Η μάχη για τα play outs μπαίνει στη τελική ευθεία και ο “12ος παίκτης“ καλείται όσο ποτέ άλλοτε να λάβει τη δική του θέση εκκίνησης.

Κανένας φίλαθλος της ΑΕΛ Novibet δεν πρέπει να απουσιάσει από αυτό τον αγώνα.

Θα είμαστε εκεί για να σας υποδεχτούμε».