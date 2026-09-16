Η Καλαμάτα υποδέχεται την Πέμπτη την ΑΕΛ για το Κύπελλο και την Κυριακή τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα με την «Μαύρη Θύελλα» να ενημερώνει πως θα βάλει δωρεάν πούλμαν για την μετακίνηση των φιλάθλων.

Η Καλαμάτα δίνει δύο συνεχόμενα παιχνίδια στη Νίκαια για το Κύπελλο και για το πρωτάθλημα και θέλει και στα δύο να έχει τον κόσμο στο πλευρό της. Για τον λόγο αυτό η «Μαύρη Θύελλα» έκανε γνωστό πως και την Πέμπτη με την ΑΕΛ για το Κύπελλο και την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα θα βάλει δωρεάν πούλμαν για τον κόσμο της.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η Μαύρη Θύελλα συνεχίζει την προετοιμασία της, με το πρόγραμμα των επόμενων ημερών να περιλαμβάνει δύο σημαντικές αναμετρήσεις.

Την Πέμπτη στις 16:30, η Καλαμάτα υποδέχεται την ΑΕΛ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ την Κυριακή στις 19:30 φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League, στο γήπεδο της Νεάπολης.

Η παρουσία του κόσμου μας αποτελεί διαχρονικά τη μεγάλη δύναμη της ομάδας. Όπως χαρακτηριστικά έχει επισημάνει και ο Πρόεδρος και μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Καλαμάτα, Γιώργος Πρασσάς, η Μαύρη Θύελλα χρειάζεται τη στήριξη όλων, με τον κόσμο να αποτελεί τον «12ο παίκτη» της.

Στο πλαίσιο αυτό και με πρωτοβουλία του Προέδρου και μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Καλαμάτα, Γιώργου Πρασσά, θα διατεθούν δωρεάν πούλμαν για τη μετακίνηση φιλάθλων, τόσο για την αναμέτρηση του Κυπέλλου με την ΑΕΛ όσο και για το παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό.

Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να μετακινηθούν με τα πούλμαν μπορούν να επικοινωνούν με το Πρακτορείο Penguin Travels & Tours στο τηλέφωνο 27210 80701, προκειμένου να κατοχυρώσουν τη θέση τους.

Κατοχυρώστε έγκαιρα τη θέση σας και δώστε δυναμικό «παρών» στο πλευρό της Μαύρης Θύελλας!

Όλοι μαζί, με τη Μαύρη Θύελλα!».