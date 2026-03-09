Ολυμπιακός: Δεν του... πηγαίνουν τα ντέρμπι φέτος

Η ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ ήταν η... επιβεβαίωση ότι τα ντέρμπι δεν ταιριάζουν στο φετινό Ολυμπιακό που έκανε τη χειρότερη συγκομιδή στους Big-4.

Δύο αγωνιστικές έμειναν για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Superleague με τρεις ομάδες να είναι έτοιμες να μετατρέψουν το θέμα του πρωταθλητή σε πραγματικό... θρίλερ. Η ΑΕΚ προπορεύεται στην κορυφή και είναι με δύο βαθμούς διαφορά από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ μετά το μεταξύ τους ισόπαλο παιχνίδι (0-0).

Ένα αποτέλεσμα που ολοκληρώνει τα ντέρμπι της κανονικής διάρκειας μεταξύ των ομάδων του Big-4 και ο απολογισμός του Ολυμπιακού μόνο ευχάριστος δεν είναι ενόψει των play offs και τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα, σε έξι ντέρμπι, οι Πειραιώτες μέτρησαν μόλις νίκη κόντρα στην ΑΕΚ (2-0), ηττήθηκαν δύο φορές και άλλα τρία ματς αναδείχθηκαν ισόπαλα απέναντι σε ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.

Οι 6 από τους 18 διαθέσιμους βαθμούς που συγκέντρωσαν οι «ερυθρόλευκοι» είναι η χειρότερη συγκομιδή σε σύγκριση με τις άλλες τρεις μεγάλες ομάδες του πρωταθλήματος, δεδομένο που μόνο ανησυχία και προβληματισμό μπορεί να προκαλεί στους Πειραιώτες.

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός είχε...

Νίκη εντός έδρας με την ΑΕΚ (2-0)

Ισοπαλία εντός έδρας με τον ΠΑΟΚ (0-0)

Ισοπαλία εκτός έδρας με την ΑΕΚ (1-1)

Ισοπαλία εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό (1-1)

Ήττα εκτός έδρας με τον ΠΑΟΚ (1-2)

Ήττα εντός έδρας με τον Παναθηναϊκό (0-1)

Τρομακτική είναι η διαφορά με την περσινή σεζόν, όπου ο Ολυμπιακός ήταν αήττητος στα ντέρμπι της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος μετρώντας μόλις δύο ισοπαλίες και συνολικά τέσσερις νίκες (!), συλλέγοντας 14 από τους 18 διαθέσιμους βαθμούς. Ένα στατιστικό που βοήθησε σε μεγάλο βαθμό για να έρθει η κατάκτηση του πρωταθλήματος στα 100 χρόνια της ομάδας.

Πιο αναλυτικά, οι Πειραιώτες είχαν...

Νίκη εντός έδρας με ΑΕΚ (4-1)

Νίκη εντός έδρας με ΠΑΟΚ (2-1)

Νίκη εκτός έδρας με ΑΕΚ (1-0)

Νίκη εκτός έδρας με ΠΑΟΚ (3-2)

Ισοπαλία εντός έδρας με Παναθηναϊκό (1-1)

Ισοπαλία εκτός έδρας με Παναθηναϊκός (0-0)

Το μόνο συνδέει αυτές τις δύο σεζόν στο κομμάτι το ντέρμπι είναι η αδυναμία να έρθει η νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Τόσο πέρσι όσο και φέτος, ο Ολυμπιακός δεν έχει κερδίσει σε ντέρμπι-«αιωνίων» μετρώντας τρεις ισοπαλίες και μία ήττα, όμως στα περσινά play offs είχε κάνει το 2/2 με σκορ 4-2 στο Φάληρο και 1-0 στη Λεωφόρο.