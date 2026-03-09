Ολυμπιακός: Ενοχλήσεις στον προσαγωγό ο Έσε, που θα κάνει εξετάσεις
Ο Έσε δεν κατάφερε να βγάλει τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Ο Αργεντίνος που και σε αυτό το παιχνίδι του Ολυμπιακού έτρεξε και πάλεψε πολύ - και ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή - έχει μία ενόχληση στον προσαγωγό.
Το πιθανότερο είναι την Δευτέρα μετά τις εξετάσεις που θα κάνει να προκύψει πιο ξεκάθαρη εικόνα για το μέγεθος του προβλήματός του και φυσικά για το εάν και πόσο θα χρειαστεί να τεθεί off. Υπάρχει δε και η περίπτωση του Ρέτσου που λόγω καρτών θα πρέπει να εκτίσει ποινή σε ένα από τα 2 προσεχή παιχνίδια των Ερυθρολεύκων.
