Ο Σαντιάγκο Έσε βγήκε με τραυματισμό από το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ και εκτός απροόπτου την Δευτέρα θα προκύψουν τα νεότερα για την εικόνα του.

Ο Έσε δεν κατάφερε να βγάλε ι τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Ο Αργεντίνος που και σε αυτό το παιχνίδι του Ολυμπιακού έτρεξε και πάλεψε πολύ - και ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή - έχει μία ενόχληση στον προσαγωγό.

Το πιθανότερο είναι την Δευτέρα μετά τις εξετάσεις που θα κάνει να προκύψει πιο ξεκάθαρη εικόνα για το μέγεθος του προβλήματός του και φυσικά για το εάν και πόσο θα χρειαστεί να τεθεί off. Υπάρχει δε και η περίπτωση του Ρέτσου που λόγω καρτών θα πρέπει να εκτίσει ποινή σε ένα από τα 2 προσεχή παιχνίδια των Ερυθρολεύκων.