Παναιτωλικός: «Χρόνια πολλά ΑΙΩΝΙΕ!»

Οι ανακοινώσεις ΠΑΕ και Ερασιτέχνη Παναιτωλικού για τη συμπλήρωση 100 χρόνων ιστορίας του συλλόγου.

Η ημέρα που είχαν... κυκλώσει άπαντες στον «οργανισμό» του Παναιτωλικού έφτασε! Είμαστε πλέον στην 9η Μαρτίου του 2026 και ο Τίτορμος συμπλήρωσε έναν αιώνα ιστορίας, εντός και εκτός γηπέδων.

Λίγο μετά τα μεσάνυχυτα η ΠΑΕ και ο Ερασιτέχνης Παναιτωλικός έστειλαν το μήνυμα τους για την επέτειο της συμπλήρωσης ενός αιώνα περήφανης και ανεξάρτητης πορείας!

Το μήνυμα της ΠΑΕ Παναιτωλικός

«9 Μαρτίου του ’26. Μια μέρα η οποία κάθε χρόνο ξεχωρίζει για τους απανταχού Αγρινιώτες. Είναι ημέρα γιορτής!

9 Μαρτίου του ’26. Του 2026!!! 100 χρόνια μετά. Ο ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ μας γίνεται Αιώνιος. Ένας αιώνας περήφανος και ανεξάρτητος!

Ήμαστε μέλη της χρυσής γενιάς, που τον βλέπει και τον καμαρώνει να δεσπόζει στα υψηλότερα και μεγαλύτερα σκαλοπάτια της ζωής του. Η συγκίνηση όλων όσων έχουν τον Τίτορμο όχι μόνο στο στήθος αλλά και στην καρδιά είναι μεγάλη.

Σήμερα γιορτάζουν όλοι όσοι μέσα σε αυτόν τον αιώνα είχαν και έχουν Παναιτωλική καρδιά. Από τους ιδρυτές του Συλλόγου μας, τους πρώτους παίχτες που ίδρωσαν την φανέλα, εκείνους που αργότερα τον οδήγησαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και αυτούς που μετά από χρόνια τον ανέβασαν στην Α’ Εθνική.

Κι ύστερα, απ’ τα ψηλά στα χαμηλά και από τα "πέτρινα" στην δόξα. Από το Άργος στη Νέα Σμύρνη, στο Βόλο και στο σήμερα. Όλοι εκείνοι που αφιέρωσαν έστω ένα μικρό κομμάτι του εαυτού τους σ’ αυτόν το Σύλλογο, δικαίως τώρα κρατούν το κεφάλι ψηλά.

Υπάρχουν άνθρωποι που αγάπησαν την ομάδα όσο τίποτα, αλλά το πλήρωμα του χρόνου δεν τους επέτρεψε να βρίσκονται εδώ στους σημερινούς εορτασμούς. Όμως, η μνήμη τους κρατάει ζωντανούς σε αυτό το ταξίδι. Γιορτάζουν κι αυτοί, μαζί μας.

Τιμάμε όλες τις γνωστές προσωπικότητες, αλλά και τους λιγότερο επιφανείς "ήρωες", των οποίων τα ονόματα ξεθώριασαν στο χρόνο. Η προσφορά τους ωστόσο, δεν δύναται να λησμονηθεί.

Όπως κι εκείνα τα παιδιά που μες τις κακουχίες των δύσκολων χρόνων, βρήκαν ως φυσικό αλλά και πνευματικό καταφύγιο τον ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ και το ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ του λειτούργημα. Το πιο λαμπερό αστέρι που φωτίζει την πορεία του Συλλόγου έως την σημερινή ημέρα! Τα παιδιά που μεγάλωσαν και φωτίστηκαν με γνώση, μέσα στη ζεστή αγκαλιά των Νυχτερινών Σχολών. Που γιορτάζουν όχι μόνο τα επιτεύγματα της ομάδας μας, αλλά ολόκληρη τη ζωή τους.

Όλα αυτά, αποτελούν το σώμα του ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ! Είναι η έμπρακτη απόδειξη του θετικού αντίκτυπου του Συλλόγου μας στο κοινωνικό σύνολο. Αποτελεί την συλλογική ταυτότητα όσων ζουν για την ομάδα, την ιδέα, τα χρώματα, τα σύμβολα. Που εκφράζεται με τη φωνή που κυριαρχεί στις κερκίδες, στο Αγρίνιο και παντού.

9 Μαρτίου του ’26. Είναι η ημέρα δικαίωσης των οραματιστών και ιδρυτών του Συλλόγου, που ποτέ δεν έμαθαν ότι όλα όσα έχτισαν, πήραν τέτοια πορεία και μένουν ανεξίτηλα στον χρόνο.

Κι εμείς, που κληρονομήσαμε ένα τόσο μεγάλο Σύλλογο, οφείλουμε να κάνουμε ό,τι περνάει απ’ το χέρι μας να μην ξεχαστούν οι "ήρωες" του πρώτου αιώνα και παράλληλα να δημιουργηθούν καινούριοι. Αυτοί που θα κάνουν τον ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟ ακόμα πιο δυνατό. Η μεγάλη αυτή καρδιά να συνεχίσει να χτυπά! Να δίνει χαρές και υπερηφάνεια στις επόμενες γενιές. Μόνο έτσι όλα όσα προηγήθηκαν θα διατηρήσουν την αξία τους.

Σήμερα κλείνει ο κύκλος των πρώτων 100 και ανοίγει ένας νέος. Στόχος μας είναι ο ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ να ακολουθήσει την πορεία που χάραξε ο προηγούμενος. Το λιθαράκι που ο καθένας μας προσφέρει, να κρατήσει τον ΤΙΤΟΡΜΟ ζωντανό. Ώστε να υπάρξουν πολλές "9 Μαρτίου του ’26…"».

Το μήνυμα του Ερασιτέχνη Παναιτωλικού

«100 χρόνια Παναιτωλικός

9η Μαρτίου του 1926 - 9η Μαρτίου 2026.

Ένας αιώνας ιστορίας. Ένας αιώνας περηφάνειας. Ένας αιώνας Παναιτωλικός Γυμναστικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος.

Από τις πρώτες σελίδες της ιστορίας, μέχρι και σήμερα.

Για το Αγρίνιο, για τον τόπο, για το κίτρινο και το μπλε.

Ο μόνος Φιλεκπαιδευτικός. Το καμάρι της πόλης, το καμάρι του νομού.

Τίτορμος Αιτωλός Ούτος Άλλος Ηρακλής».