Ο Ολυμπιακός είχε ανάγκη αυτό το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ από πολλές απόψεις αλλά στις φάσεις που έφτιαξε δεν ήταν εύστοχος για άλλη μία περίσταση. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Κακά τα ψέματα αυτό το 0-0 του Φαλήρου είναι – με δεδομένα τα προβλήματα των 2 ομάδων – περισσότερο θετικό αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ παρά για τον Ολυμπιακό. Το αποτέλεσμα αυτό δεν ήταν καλό για τους Πειραιώτες, που ήθελαν αυτό το 'τρίποντο' και για ουσιαστικούς βαθμολογικούς λόγους αλλά και για έξτρα ψυχολογικό - ηθικό πουσάρισμα για την συνέχεια.

Ο Ολυμπιακός είχε για αυτό το ματς την... ταμπέλα του must win αλλά η νίκη δεν ήρθε. Και δεν ήρθε διότι στο ημίχρονο που ήταν καλύτερος (στο πρώτο 45λεπτο) γκολ δεν βρήκε και διότι δεν ευτύχησε να έχει στην ανάλογη μέρα τον κορυφαίο του γκολεαδόρ, τον Αγιούμπ Ελ Καμπί , που είχε τις 2 μεγάλες χαμένες φάσεις του στο παιχνίδι. Γκολ δεν βρήκε ούτε στην επανάληψη όπου ο ΠΑΟΚ είχε την μεγάλη του φάση με τον Κωνσταντέλια.

Είναι επίσης σαφές ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να βρει ένα εναλλακτικό σχέδιο στην δημιουργία και την επίθεσή του και δεν γίνεται να τα περιμένει όλα από τον Αφρικανό διεθνή στράικερ ή από τις ατομικές ενέργειες και την επιθετική φαντασία του Ζέλσον Μαρτίνς.

Το no goal ο Ελ Καμπί no party είναι η συνθήκη που ίσχυσε για τους Ερυθρόλευκους, που πέραν των 2 ντέρμπι με την ΑΕΚ αναζητούν αναμφίβολα ένα πολύ πιο καλό πρόσωπο στα ντέρμπι τους και γενικά τα μεγάλα παιχνίδια στις εγχώριες διοργανώσεις. Με άλλα λόγια χρειάζονται περισσότερους παίκτες στο να μπουν στο... κόλπο ως προς το σκοράρισμα αλλά και την δημιουργία και αυτό κυρίως σχετίζεται με τους μεσοεπιθετικούς του. Χρειάζεται και πλουραλισμό και ουσία και ευστοχία.

Όταν τα βαριά σου χαρτιά δεν είναι καλά δεν παίρνεις τις ανάλογες βοήθειες

Ο Ολυμπιακός εκτός από το να βρει τον κατάλληλο τρόπο να ξεπεράσει αυτήν του την δυστοκία. Ξέχωρα από αυτό συνεχίζει να μην παίρνει πράγματα από τα λεγόμενα βαριά χαρτιά του. Πχ στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ ανέμενε περισσότερα από παίκτες όπως ο Τσικίνιο, ο Ποντένσε και ακόμα και ο Ελ Καμπί ή ο Ταρέμι.

Ο Ποντένσε βέβαια προέρχεται από ένα διάστημα με πρόβλημα ετοιμότητας αλλά παρόλα αυτά στο διάστημα που χρησιμοποιήθηκε δεν ήταν ο κλασικός σούπερ ή έστω καλός Ντάνιελ Ποντένσε που έχουμε συνηθίσει. Ο κάθε σούπερ ποιοτικός ερυθρόλευκος που δεν βοηθά ανάλογα δημιουργεί ένα έξτρα αγωνιστικό θέμα.

Προφανώς ο Ολυμπιακός δεν θα τα βάψει μαύρα και δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό καθώς η... μάχη του τίτλου συνεχίζεται. Ωστόσο χάθηκε μία σημαντικότατη - εάν όχι πολύ μεγάλη - ευκαιρία που θα μπορούσε να τον φέρει ξανά στην κορυφή – και ελέω των απουσιών και των προβλημάτων που είχε ο ΠΑΟΚ, που σε πρώτο επίπεδο είχε σαν στόχευση να μην χάσει εξαιτίας αυτών των συνθηκών του και ενώ έχασε με τραυματισμό τον Ζίβκοβιτς που θα έπαιζε βασικός - και να του δώσει και ένα πολύ σπουδαίο ψυχολογικό μπουστάρισμα.

Ανεξάρτητα από τα της αγωνιστικής εικόνας του Ολυμπιακού ο ρέφερι Μαρτίνεθ καλό βαθμό δεν παίρνει από αυτόν τον αγώνα. Είχε μία απροσδόκητα κακή διαχείριση του αγώνα σε επίπεδο φάουλ και καρτών και σε συγκεκριμένες φάσεις όπου θα μπορούσαν να δουν κίτρινες ο Γερεμέγεφ (για το φάουλ του στον Τζολάκη) ή και ο Σάντσες για φάουλ του δεν είδαν καμία. Ήταν ένας ρέφερι που δεν απεδωσε καλά σε αυτόν τον τομέα και ειδικά σε τέτοιο επίπεδο παιχνιδιών και σε τέτοιους μεγάλους ελληνικούς αγώνες αυτό παίζει τον ρόλο του.

Ο Ολυμπιακός τώρα καλείται να βρεις τις κατάλληλες αγωνιστικές λύσεις. Εξακολουθεί να χρειάζεται να βρει ένα μεγάλο ντέρμπι (ήτοι μία πολύ καλή απόδοση) και να κάνει ένα μεγάλο ματς απέναντι στις πιο μεγάλες ομάδες της Λίγκας ξέχωρα από τους 2 αγώνες του με την ΑΕΚ.