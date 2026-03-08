Οι ατάκες του Σωτήρη Κοντούρη για το πρώτο γκολ με τον Παναθηναϊκό και τη νίκη επί του Λεβαδειακού.

Ο Σωτήρης Κοντούρης έκανε μία ακόμα καλή εμφάνιση και κόντρα στον Λεβαδειακό πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Μετά το ματς ο νεαρός μέσος του τριφυλλιού, ο οποίος συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες και θα λείψει με Παναιτωλικό ή Αστέρα Τρίπολης σχολίασε:

«Τα πάντα έρχονται μέσα από τη δουλειά, με υπομονή και επιμονή. Σαφέστατα δεν γίνεται όλα να πηγαίνουν όπως τα σχεδιάζεις, στο ποδόσφαιρο συνήθως η πλειοψηφία των στιγμών είναι αρνητικές, πρέπει να είσαι έτοιμος να τις αντιμετωπίσεις, δόξα τον Θεό έχω βρει τον δρόμο μου, ακόμη δεν έχω πετύχει τίποτα, μόλις δύο γκολ έχω σκοράρει, συνεχίζουμε μέσα από καθημερινή δουλειά να φτάσουμε όπου μπορούμε».

Για το ματς με τη Μπέτις: «Σήμερα κυριαρχήσαμε από το πρώτο λεπτό, το αποψινό παιχνίδι είναι ήδη παρελθόν και κοιτάμε την σπουδαία πρόκληση που έχουμε μπροστά μας κόντρα στη Μπέτις, για να δούμε μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε».

Για το τι κρατάει από το ματς με τον Λεβαδειακό: «Σίγουρα την εξαιρετική εμφάνιση της ομάδας, δείξαμε ότι έχουμε γίνει ένα σύνολο και φαίνεται αυτό το τελευταίο διάστημα. Κρατάω επίσης το πρώτο μου γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού».