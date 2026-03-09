Αν στα Play Offs έρχονταν τα αποτελέσματα της κανονικής διάρκειας, η εσωτερική βαθμολογία των τεσσάρων διεκδικητών αναδεικνύει άλλο νικητή πέραν της πρωτοπόρου ΑΕΚ.

Είμαστε πλέον στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League, με τη μάχη για τον τίτλο να έχει... πάρει φωτιά. Η ΑΕΚ προηγείται στη γενική κατάταξη με 56 βαθμούς, αφήνοντας πίσω τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, που έχουν 54 έκαστος. Παρ'όλα αυτά, εάν στα Play Offs έρχονταν τα αποτελέσματα της κανονικής φάσης, η Ένωση θα έχανε τον τίτλο από μια ομάδα που έχει καταφέρει να βρεθεί πρώτη στην ειδική βαθμολογία των τεσσάρων πρωτοπόρων.

Ο Δικέφαλος του Βορρά έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ανθεκτικός κι αποτελεσματικός στα μεγάλα... ραντεβού του πρωταθλήματος φέτος, συγκεντρώνοντας 11 βαθμούς σε έξι αναμετρήσεις των Big 4. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου κατάφερε να διατηρήσει το αήττητο απέναντι στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ και φιγουράρει στην πρώτη θέση της ειδικής βαθμολογίας των «μεγάλων» του ελληνικού πρωταθλήματος.

Τα αποτελέσματα στα ντέρμπι του Big 4

ΠΑΟΚ: Απέναντι στον Ολυμπιακό έμεινε αήττητος με μία νίκη (2-1) και μία ισοπαλία (0-0). Κόντρα στην ΑΕΚ πήρε επίσης μία νίκη (0-2) και μία ισοπαλία (0-0), ενώ με τον Παναθηναϊκό ηττήθηκε μεν (2-1), αλλά κατέγραψε στη συνέχεια μία νίκη (2-0).



ΑΕΚ: Η Ένωση έκανε το απόλυτο κόντρα στον Παναθηναϊκό (2-3 και 4-0), αλλά υστέρησε στα υπόλοιπα ντέρμπι, γνωρίζοντας ήττες από ΠΑΟΚ (0-2) και Ολυμπιακό (2-0), ενώ πήρε δύο ισοπαλίες (0-0 και 1-1).



Παναθηναϊκός: Έμεινε αήττητος με τον Ολυμπιακό (1-1 και 0-1 νίκη) και πήρε μία νίκη επί του ΠΑΟΚ (2-1), όμως οι δύο βαριές ήττες του από την ΑΕΚ (2-3 και 4-0) τον περιόρισαν στην τρίτη θέση της ειδικής βαθμολογίας.



Ολυμπιακός: Παρά τη νίκη επί της ΑΕΚ (2-0) και την ισοπαλία (1-1), οι Ερυθρόλευκοι δυσκολεύτηκαν με τον ΠΑΟΚ (2-1 ήττα και 0-0) και τον Παναθηναϊκό (1-1 και 0-1 ήττα), μένοντας στην τελευταία θέση αυτής της άτυπης «κούρσας».

Η ειδική βαθμολογία των Big 4