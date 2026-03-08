Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είχε θερμή χειραψία με τον Μαντί Καμαρά, έναν παίκτη που φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού από το 2018 ως το 2024.

Ο Μαντί Καμαρά, ένας παίκτης που πρόσφερε πολλά στον Ολυμπιακό και πήρε φυσικά από τους νταμπλούχους Ελλάδας από το 2018 ως το 2024, επέστρεψε στο Φάληρο ως αντίπαλος.

Ο μέσος από τη Γουινέα σε 210 ματς πέτυχε 20 γκολ και 14 ασίστ με την ερυθρόλευκη φανέλα και φυσικά δεν ξεχνά όσα πέρασε στον Πειραιά.

Μάλιστα, πριν τη σέντρα του ντέρμπι είχε θερμή χειραψία με τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Το video του Νίκου Ράπτη με τον ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός να μιλάει με τους Ντάρκο Κοβάσεβιτς και Κώστα Καραπαπά: