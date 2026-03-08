Ωραίες εικόνες από το Καραϊσκάκης με τους συμπαίκτες στην Εθνική Μουζακίτη-Κωνσταντέλια να αγκαλιάζονται και να χαμογελούν!

Ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ στο Φάληρο με πολύ όμορφες στιγμές...

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πάτησε τον αγωνιστικό χώρο του Γεώργιος Καραϊσκάκης με τον Χρήστο Μουζακίτη και τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη να τον υποδέχονται με αγκαλιές και χαμόγελα.

Φυσικά, αυτές οι εικόνες είναι αυτονόητες αλλά και πολύ όμορφες καθώς προέρχονται από δύο διεθνείς παίκτες που είναι αντίπαλοι μόνο για 90'.

Το videro του Νίκου Ράπτη για το Gazzetta: