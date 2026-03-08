Βόλος - ΟΦΗ: Το γκολ του Χουάνπι με πέναλτι για το 1-1
Δείτε πως ο Βόλος έφτασε στην ισοφάριση στις καθυστερήσεις διαμορφώνοντας το τελικό 1-1 με τον ΟΦΗ.
Ο Βόλος κατάφερε στις καθυστερήσεις να πάρει τον βαθμό απέναντι στον ΟΦΗ με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Χουάνπι στο 97'.
Έπειτα από σουτ του Ουρτάδο, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Λαμπρόπουλου και ο Γιουματζίδης κλήθηκε στο VAR για να τσεκάρει τη φάση.
Μετά το on field review έδειξε την άσπρη βούλα και ο Χουάνπι με ψύχραιμη εκτέλεση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 1-1.
@Photo credits: eurokinissi
