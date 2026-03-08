Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα του τριφυλλιού
Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν έχει ιδιαίτερες εκπλήξεις στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το ματς με τον Λεβαδειακό.
Ο Λαφόν στο τέρμα και τριάδα στην άμυνα οι Κάτρης, Γεντβάι, Ερνάντεθ. Δεξί φουλ μπακ ο Καλάμπρια, αριστερό ο Κυριακόπουλος και στα χαφ Κοντούρης και Μπακασέτας. Στην επίθεση θα είναι οι Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Τετέι.
Ο Παναθηναϊκός να θυμίσουμε ότι δεν έχει διαθέσιμους τους Ίνγκασον, Ρενάτο Σάντσες, Σιώπη, Τσιριβέγια, Ντέσερς, Κώτσιρα και Πάλμερ-Μπράουν. Στον πάγκο βρίσκονται οι Τσάβες, Κότσαρης, Τουμπά, Αντίνο, Τσέριν, Σισοκό, Παντελίδης, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Γιάγκουσιτς, Σβιντέρσκι, Πάντοβιτς.
The XI vs Levadiakos ☘️#Panathinaikos #PAOFC #LEVPAO#StoiximanSuperLeague #slgr pic.twitter.com/syy1otiZJ0— Panathinaikos F.C. (@paofc_) March 8, 2026
