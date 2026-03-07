Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός: Sold out τα εισιτήρια του τριφυλλιού
Η σημαντική αναμέτρηση Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός για την είσοδο στην τετράδα θα διεξαχθεί μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς και των δύο ομάδων.
Οι Βοιωτοί ανακοίνωσαν sold out για τις θύρες, όπου θα βρίσκονται οι φίλοι του τριφυλλιού. Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να έχει στο γήπεδο τη στήριξη τουλάχιστον 2.500 οπαδών του. Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει ότι για την αυριανή (8/3, 19:00) αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης» , για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League, εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια στις θύρες των φιλοξενούμενων φιλάθλων».
