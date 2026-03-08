Ολυμπιακός: Οι αρχικές επιλογές του Μεντιλίμπαρ κόντρα στον ΠΑΟΚ με τρεις στον άξονα
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε στη λήψη των τελικών του επιλογών για την 11άδα του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Εν τέλει επιβεβαιώθηκε ο σχηματισμός με τρεις στον άξονα με τον Νασιμέντο να αποτελεί την κίνηση - έκπληξη από πλευράς του Βάσκου προπονητή.
Η διάταξη των Πειραιωτών για το πολύ σπουδαίο αυτό ντέρμπι της 24η; αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1 (όπου θα υπάρχει ξανά sold out από πλευράς των φιλάθλων των Πειραιωτών): Τζολάκης τέρμα, άμυνα με Μπρούνο, Ρετσο, Πιρόλα και Ροντινέϊ, κέντρο με Γκαρθία, Έσε και Νασιμέντο, άκρα με Τσικίνιο και Ζέλσον και φορ ο Ελ Καμπί.
Στον πάγκο των Πειραιωτών είναι οι: Πασχαλάκης, Ορτέγα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Σιπιόνι, Κοστίνια, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι και Ταρέμι.
