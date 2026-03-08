Απίθανο: Έχασε πέναλτι και ο Άρης Κ19 κόντρα στον Ατρόμητο, μεγάλη νίκη για τους Περιστεριώτες!

Μετά την ανδρική ομάδα, η... κατάρα των χαμένων πέναλτι συνεχίστηκε και στην Κ19 του Άρη κόντρα στον Ατρόμητο.

Ο Ατρόμητος έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας από το παιχνίδι με τον Άρη (0-0), ο οποίος αστόχησε δύο φορές από το σημείο του πέναλτι, στέλνοντας την μπάλα άουτ και στο δοκάρι.

Ωστόσο η... κατάρα συνεχίστηκε για τους «κίτρινους» και στην ομάδα της Κ19. Συγκεκριμένα, ο Άρης φιλοξένησε τον Ατρόμητο ωστόσο έχασε και εκεί από την άσπρη βούλα, όμως το τίμημα ήταν χειρότερο από την πρώτη ομάδα.

Οι Περιστεριώτες πανηγύρισαν ένα σπουδαίο διπλό με τελικό σκορ 3-0. Συγκεκριμένα, ο Διαμαντάκος άνοιξε το σκορ στο 23ο λεπτό για τους φιλοξενούμενους, οι γηπεδούχοι έφτασαν κοντά στην ισοφάριση αλλά ο Καμτσής νικήθηκε από τον Ατρείδη στο 44ο λεπτό.

Στο δεύτερο μέρος, ο Ατρόμητος βρήκε δεύτερο τέρμα με τον Κώτση που με τη σειρά του ευστόχησε από την άσπρη βούλα ενώ ο Μαρνέζος ολοκλήρωσε τον θρίαμβο με 3-0 στο 90+3'.