Ο Γιώργος Αντωνόπουλος μίλησε στην κάμερα της NOVA μετά την ήττα του Αστέρα AKTOR από τον Πανσερραϊκό και έκανε αναφορά στον Μιχάλη Βοριαζίδη του Άρη.

Ο Αστέρας ΑΚΤΟR δεν κατάφερε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στο παρθενικό ματς του Γιώργου Αντωνόπουλου ως προπονητής της πρώτης ομάδας, καθώς ηττήθηκε από τον Πανσερραϊκό στην Τρίπολη με 1-0.

Ο κόουτς των Αρκάδων στις δηλώσεις του μετά το ματς αναφέρθηκε στους παίκτες που πονούν την ομάδα και στην ευθύνη παραμονής, ενώ στις πρώτες του «Σουπερλιγκάτες» δηλώσεις έδωσε στίγμα του χαρακτήρα του, καθώς έκανε ειδική αναφορά στον νικητή της ζωής, Μιχάλη Βοριαζίδη του Άρη.

Θυμίζουμε πως ο 21χρονος χαφ είχε διαγωνστεί τον περασμένο Οκτώβριο με εξεργασία στα γεννητικά όργανα, χρειάστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου και μετά από 5 μήνες επέστρεψε στη δράση, στην ισοπαλία του Άρη με τον Ατρόμητο.

Οι δηλώσεις του Αντωνόπουλου

«Τους πείραξε η ήττα (για τα κλάματα του Αλμύρα και την απογοήτευση του Πομόνη), όπως πείραξε όλους μας… Εγώ χαίρομαι γι’ αυτό, γιατί πονούν την ομάδα. Μείναμε νωρίς με δέκα παίκτες στο σημερινό παιχνίδι. Μπορούσαμε να προηγηθούμε, αλλά δεν τα καταφέραμε.

Στο δεύτερο ημίχρονο παλέψαμε, ρισκάραμε, κάναμε καλή προσπάθεια, αλλά δεν σκοράραμε. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι και στα επόμενα παιχνίδια. Υπάρχει χρόνος και θα παλέψουμε να μείνουμε στην κατηγορία.

Μας δίνει ελπίδα η εικόνα μας στο δεύτερο ημίχρονο. Πρέπει να το πιστέψουμε ότι μπορούμε να μείνουμε στην κατηγορία. Ο Αστέρας είναι πολλά χρόνια στη μεγάλη κατηγορία, έχει παίξει στην Ευρώπη, ενώ πολλοί σπουδαίοι παίκτες έχουν αγωνιστεί στην ομάδα εδώ και μια εικοσαετία. Πρέπει να το πιστέψουμε και να επιμείνουμε…

Ευχαριστούμε τον κόσμο γιατί μας βοήθησε και σήμερα. Προσωπικά γνωρίζω σε ποια ομάδα είμαι. Γνωρίζω την ευθύνη. Θα προσπαθήσουμε με όλες τις δυνάμεις μας να μείνουμε στην κατηγορία».

Ο Αντωνόπουλος κλείνοντας αναφέρθηκε την επιστροφή του Μιχάλη Βοριαζίδη στη δράση, καθώς ανέφερε: «Η σπουδαιότερη νίκη αυτής της αγωνιστικής ήταν η επιστροφή του Μιχάλη Βοριαζίδη στους αγώνες! Ο Μιχάλης με τη στάση του και τον αγώνα του έδειξε ότι όλα μπορούν να γίνουν!».