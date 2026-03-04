Ο Σεμπάστιαν Λέτο εξέφρασε τα παράπονα του στον διαιτητή Φωτιά στις δηλώσεις του μετά το ματς της Κηφισιάς με τον ΠΑΟΚ.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο «έβραζε» μετά το ματς της Κηφισιάς με τον ΠΑΟΚ στην Νεάπολη. Ο Αργεντινός τεχνικός είχε σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία του Βασίλη Φωτιά και κυρίως για το δεύτερο πέναλτι που δόθηκε κατά της ομάδας του.

Μετά το παιχνίδι ο κόουτς της ομάδας των Βορείων Προαστίων μετέφερε τις... ενστάσεις τους, στις οποίες στάθηκε και στις δηλώσεις του στην Cosmote TV, κάνοντας αναφορά και στον VAR Βεργέτη.

Οι δηλώσεις του Λέτο

«Αν προσέξατε είχαμε πολλούς παίκτες εκτός, λόγω καρτών ή άλλων προβλημάτων και δώσαμε την ευκαιρία σε παιδιά που δεν είχαν παίξει πολύ στο πρωτάθλημα. Το "κλειδί" ήταν το δεύτερο πέναλτι.

Ήταν 1-1, είχαμε ένα ωραίο παιχνίδι και ο διαιτητής πρέπει να μας πει γιατί έδωσε πέναλτι. Πως δουλεύει το VAR; Εάν δουλεύει έπρεπε να τον καλέσει να τσεκάρει την φάση. Εάν αυτό είναι πέναλτι, κάθε επαφή είναι πέναλτι

Μετά από αυτό πώς να αντιμετωπίσουμε τον ΠΑΟΚ που είναι μια φανταστική ομάδα; Κατέστρεψαν το ματς, ένα υπέροχο παιχνίδι που θα μπορούσε να είχε οποιοδήποτε σκορ. Αυτό άλλαξε τελείως το ματς.

Σίγουρα το ματς της Δευτέρας είναι παιχνίδι που πρέπει να κερδίσουμε. Βελτιωνόμαστε πολύ. Με τέτοιες καταστάσεις θα είναι δύσκολο. Την Δευτέρα έχουμε έναν τελικό και θα πάμε εκεί για να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε. Όμως αν υποφέρουμε πάλι με τέτοιο τρόπο θα είναι δύσκολο. Κάθε φορά βρίσκουν ένα πέναλτι κατά της Κηφισιάς.».