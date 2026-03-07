Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στον αγώνα με την ΑΕΛ Novibet στη Νέα Φιλαδέλφεια και προηγήθηκε στο 5ο λεπτό με τον Άρολντ Μοκουντί.

Ιδανικό ξεκίνημα για την ΑΕΚ στην αναμέτρηση με την ΑΕΛ Νοvibet στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς εκμεταλλεύτηκε ακόμα μια στατική φάση και πήρε προβάδισμα από το 5ο λεπτό.

Ο Μαρίν εκτέλεσε κόρνερ από τα αριστερά, η μπάλα απομακρύνθηκε σε πρώτο χρόνο, όμως από κεφαλιά του Ρέλβας έφτασε στον Πινέδα, ο οποίος άνοιξε αριστερά στον Μαρίν, ο Ρουμάνος έκανε τη σέντρα, ο Βάργκα πήρε την κεφαλιά, ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε και στην επαναφορά ο Μουκουντί έκανε το 1-0 με προβολή.

O Καμερουνέζος στόπερ σκόραρε για 2η φορά σε 32 εμφανίσεις την τρέχουσα σεζόν. Το προηγούμενο γκολ του ήταν στο προηγούμενο εντός έδρας ματς με τον Λεβαδειακό.