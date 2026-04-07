Ηλιόπουλος για Λουτσέσκου: «Έφυγε απο τον Μικρόκοσμό μας, ένας σταρ του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου»

Το μήνυμα του διοικητικού ηγέτη της ΑΕΚ, Μάριου Ηλιόπουλου, για τον θάνατο του εμβληματικού Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Μετά από ημέρες νοσηλείας ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, βυθίζοντας στο πένθος το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, όντας από τους πλέον εμβληματικούς προπονητές των τελευταίων δεκαετιών.

Ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, μέσω ανάρτησης στα Social Media του Δικεφάλου έστειλε το μήνυμά του για την απώλεια του πατέρα του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου και έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στην οικογένεια του.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Σήμερα έφυγε απο τον Μικρόκοσμό μας, ενας Σταρ του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου... Καλό ταξίδι Μιρτσέα...

Όλοι αυτοί που αγάπησες και βοήθησες, οφείλουν να σε έχουν για πάντα στο Μυαλό και στην Ψυχή τους...

Κουράγιο και Δύναμη σε όλη την Οικογένεια του...

Μάριος Ηλιόπουλος».