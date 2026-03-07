Ο Στιβ Μπένετ βρέθηκε στο ΑΕΚ - ΑΕΛ Novibet, ως επίσημος καλεσμένος της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ.

Ο Στιβ Μπένετ επέστρεψε στα... μέρη μας. Ο Άγγλος πρώην αρχιδιαιτητής έδωσε το παρών στη Νέα Φιλαδέλφεια, για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την ΑΕΛ Novibet, για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Όπως έγινε γνωστό, ο άλλοτε επικεφαλής της ΚΕΔ είναι επίσημος καλεσμένος του Δικεφάλου και αποδέχτηκε την πρόσκληση.

Ο Μπένετ ήταν αρχιδιαιτητής στο ελληνικό ποδόσφαιρο από τις 23 Ιουλίου του 2022 μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου του 2023, όταν και παραιτήθηκε από τη θέση του.

Ο Άγγλος είχε επικαλεστεί παρέμβαση του τότε προέδρου της ΕΠΟ, Παναγιώτη Μπαλτάκου, με αφορμή τον ορισμό Έλληνα διαιτητή σε ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ.