Μπενίτεθ: «Οι νίκες μας δίνουν αυτοπεποίθηση, είμαι συγκεντρωμένος στον Λεβαδειακό»

Πριν από το ματς με τον Λεβαδειακό μίλησε ο Ράφα Μπενίτεθ (8/3), αναφέροντας πως είναι συγκεντρωμένος στο ματς του πρωταθλήματος και πως οι νίκες έχουν δώσει μια θετική ατμόσφαιρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός έχει ραντεβού με τον Λεβαδειακό την Κυριακή (8/3, 19:00, live απο το Gazzetta) και ο τεχνικός του τριφυλλιού μίλησε στην κάμερα της Novasports τόσο για την αναμέτρηση στη Βοιωτία, με στόχο να πάρει το τρίποντο που θα φέρει την ομάδα πιο κοντά στην εξασφάλιση μιας θέσης στα Playoffs, όσο και για το ευρωπαϊκό ραντεβού κόντρα στην Μπέτις για τη φάση των «16» του Europa League.



Αναλυτικά όσα είπε:

Για το ματς με τον Λεβαδειακό: «Μιλάμε για μία πολύ καλή ομάδα. Βάζουν αρκετά γκολ. Αυτό σημαίνει ότι έχει μια πολύ καλή επιθετική λειτουργία. Θα πρέπει να είμαστε καλοί στην άμυνα, αλλά, την ίδια στιγμή, θα πρέπει να παίξουμεόπως παίζουμε. Να κρατήσουμε την μπάλα και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε δυσκολίες στον αντίπαλο».

Στην ερώτηση τι έχει αλλάξει στην ομάδα απάντησε: «Νομίζω ότι όταν τα πράγματα πάνε καλά βοηθιέται ο καθένας που είναι αναμειγμένος. Μιλάμε για έναν θετικό κύκλο, όπου ο καθένας βοηθιέται από τον ίδιο του τον εαυτό. Κρατάμε μια σταθερή πορεία από την αρχή μέχρι και τώρα. Σίγουρα το γεγονός ότι τώρα έρχονται οι νίκες δίνει μια θετική ατμόσφαιρα, πίστη και αυτοπεποίθηση σε αυτό που κάνουμε. Ο συνδυασμός αυτών των πραγμάτων δείχνει και την ομάδα βελτιωμένη».

Ακόμη αναφέρθηκε στο πω πώς μπορεί να κρατήσει το μυαλό των ποδοσφαιριστών του στο κυριακάτικο παιχνίδι όταν λίγες ημέρες αργότερα ακολουθεί το ματς με τη Μπέτις για το Europa League: «Προφανώς γνωρίζουμε, επίσης, ότι έχουμε αρκετούς παίκτες που δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα, συνεπώς θα είναι πραγματικά συγκεντρωμένοι σε αυτό το παιχνίδι Πρωταθλήματος. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό που λέμε από την αρχή: ένα παιχνίδι κάθε φορά. Το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι αυτό με τον Λεβαδειακό. Είμαι συγκεντρωμένος σε αυτό και ελπίζω να καταφέρουμε να κρατήσουμε τη συγκέντρωση στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό. Είμαι πολύ χαρούμενος που παίζουμε κόντρα στην Μπέτις, μία πολύ καλή ομάδα, αλλά θα είμαι ακόμα πιο χαρούμενος αν νικήσουμε τον Λεβαδειακό αυτό το Σαββατοκύριακο»