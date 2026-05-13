Οι επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για το ντέρμπι «αιωνίων» με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε εκτός έδρας τον Ολυμπιακό (19:30, Cosmote Sport 1, live από Gazzetta) για την 5η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Superleague, με τους «ερυθρολεύκους» να έχουν το κίνητρο της δεύτερης θέσης σε αντίθεση με τους «πρασίνους» που καλούνται για ένα ακόμη παιχνίδι να παίξουν για το γόητρο και την τιμή τους.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τον Χάβι Ερνάντεθ να εκτίει την ποινή του στο προηγούμενο ματς με την ΑΕΚ και να επιστρέφει στη διάθεσή του, κάτι που δεν συνέβη όμως με κανέναν από τους οκτώ παίκτες, που απουσίαζαν, δηλαδή τους Μπακασέτα, Κάτρη, Σάντσες, Ίνγκασον, Πελίστρι, Γεντβάι, Ντέσερς και Σισοκό.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό

Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Πάλμερ-Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Κώτσιρας, Ερνάντεθ, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

Η επιστροφή του Ερνάντεθ βάζει σε δίλημμα τον Μπενίτεθ

Μπορεί στο προηγούμενο παιχνίδι να προτιμήθηκε η διάταξη με τετράδα στην άμυνα και να αποφεύχθηκε η χρησιμοποίηση της τριάδας με κάποιον «υπηρεσιακό» τρίτο στόπερ, αφού δεν υπήρχε άλλος διαθέσιμος πέραν από τους Τουμπά και Πάλμερ-Μπράουν, ωστόσο τώρα που ο Ερνάντεθ επέστρεψε και εξέτισε την ποινή του, το δίλημμα για τον Ισπανό τεχνικό είναι ξανά εκεί.

Η τετράδα άφησε ικανοποιημένο τον Μαδριλένο κόουτς, όμως δεν παύει να θεωρεί πως η τριάδα είναι εκείνη που ταιριάζει περισσότερο στην ομάδα τούτη την περίοδο και γι' αυτό τη χρησιμοποιούσε και όλο αυτό το διάστημα.

Κάπως έτσι τόσο το 4-2-3-1 όσο και το 3-4-2-1 έχουν τις δικές τους πιθανότητες για το αποψινό παιχνίδι, οπότε πάμε να δούμε πως θα είναι οι δύο αυτές εκδοχές.

Στην πρώτη ο Λαφόν θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Οι Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά θα είναι στο κέντρο της άμυνας ενώ στα πλάγια αυτής θα παίξουν οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος. Η δυάδα στο κέντρο θα αποτελείται από τους Τσέριν και Κοντούρη ενώ για τις θέσεις των εξτρέμ παίζουν οι Παντελίδης, Ζαρουρί και Αντίνο. Στο δέκα θα είναι ο Ταμπόρδα ενώ μπροστά του ο Τεττέη.

Στη δεύτερη περίπτωση ο Λαφόν, που θα είναι στην εστία, θα έχει μπροστά του τους Ερνάντεθ (κεντρικά), Τουμπά (αριστερά) και Πάλμερ-Μπράουν (δεξιά). Ο Καλάμπρια θα παίξει όλη την πλευρά στα δεξιά ενώ ο Κυριακόπουλος στα αριστερά.

Στη δυάδα του κέντρου θα είναι ο Κοντούρης με τον Τσέριν ενώ για τις δύο θέσεις μπροστά τους θα παίξουν οι Ταμπόρδα, Αντίνο, Παντελίδης και Ζαρουρί με τους δύο πρώτους να έχουν προβάδισμα. Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Τεττέη.