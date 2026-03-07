Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε μνημόσυνο στο σημείο της τραγωδίας για τα επτά παιδιά του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους ταξιδεύοντας για την αγαπημένη τους ομάδα.

Το πρωί του Σαββάτου (7/3), στο σημείο του μοιραίου τροχαίου στη Ρουμανία, εκεί όπου γράφτηκε μία από τις πιο μαύρες σελίδες της «ασπρόμαυρης» ιστορίας, πραγματοποιήθηκε το 40ήμερο μνημόσυνο για τα επτά αετόπουλα του ΠΑΟΚ.

Στην Τιμισοάρα, φίλοι του Δικεφάλου συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη των παιδιών που χάθηκαν τόσο άδικα στον δρόμο προς τη Λυών, ταξιδεύοντας με ένα όνειρο: να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους.

Η ατμόσφαιρα ήταν βαριά. Συγγενείς, φίλοι και δεκάδες οπαδοί στάθηκαν σιωπηλοί μπροστά στο σημείο της τραγωδίας, αφήνοντας λουλούδια και ανάβοντας κεριά, σε μια τελετή γεμάτη συγκίνηση και αξιοπρέπεια.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση του μνημείου στη μνήμη των επτά παιδιών. Μπροστά στη μαρμάρινη πλάκα χαράχθηκαν τα ονόματά τους, ενώ το μήνυμα που δεσπόζει συγκλονίζει: «Αδέλφια μαζί μας σε όλη τη ζωή μας – Αθάνατοι – 27.01.2026».

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έδωσε το «παρών» με στεφάνια, όπως και ο Ιβάν Σαββίδης, ενώ αρκετοί Σύνδεσμοι Φίλων του Δικεφάλου απέτισαν τον ελάχιστο φόρο τιμής.