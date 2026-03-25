ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 1-0: Προβάδισμα για τελικό Κυπέλλου, φαβορί και ο Αστέρας Τρίπολης
Τέσσερις μέρες μετά το ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 0-0 στο πρωτάθλημα γυναικών, ο Δικέφαλος του Βορρά χάρη στο γκολ της Σαμ Γουίχι στο 30', νίκησε την Ενωση 1-0 και πήρε προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό του Κυπέλλου, ενόψει της ρεβάνς στην Αθήνα.
Στο δεύτερο ημιτελικό ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε 2-1 την Αγία Παρασκευή εκτός έδρας με ανατροπή και είναι απόλυτο φαβορί για την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.
Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν την 1η Απριλίου στις 13:00, στις έδρες της ΑΕΚ και του Αστέρα AKTOR.
Οι πρώτοι ημιτελικοί
Αγία Παρασκευή – Αστέρας AKTOR 1-2
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 1-0
Το πρόγραμμα των ρεβάνς
01/04 13:00 Αστέρας AKTOR – Αγία Παρασκευή
01/04 13:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
