Ο Παναθηναϊκός και ο Λεβαδειακός θα λύσουν τις διαφορές τους για την τετράδα την ερχόμενη Κυριακή.

Ο Παναθηναϊκός συνέτριψε 4-1 τον ΟΦΗ , έφυγε στο +3 από τον Λεβαδειακό και είναι στην τετράδα για πρώτη φορά μετά την 8η αγωνιστική!

Το τριφύλλι και η ομάδα της Βοιωτίας την ερχόμενη Κυριακή θα παίξουν στις 19.00 στο γήπεδο της Λιβαδειάς κι εκεί αν νικήσει ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά τελειώνει η υπόθεση της τετράδας, λογικά και με ισοπαλία, αφού ο Παναθηναϊκός έχει καλύτερο πρόγραμμα.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, με την καλύτερη επίθεση στη Super League, αφού μετράει 49 γκολ έπειτα από 23 αγωνιστικές, είναι στους 39 βαθμούς και είδε τον Παναθηναϊκό να φτάνει στους 42.

Ο Λεβαδειακός έβγαλε τα ματς με Ολυμπιακό και ΑΕΚ παίρνοντας έναν βαθμό, έχασε από την Κηφισιά και τώρα τις προσεχείς τρεις αγωνιστικές έχει Παναθηναϊκό εντός και ΠΑΟΚ εκτός.

Η ισοβαθμία

Ο Λεβαδειακός και ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο ήρθαν 1-1. Αν για παράδειγμα έρθουν ισόπαλοι στο μεταξύ τους ματς στη Λιβαδειά και τερματίσουν με τους ίδιους βαθμούς, τότε το τρίτο κριτήριο της ισοβαθμίας, είναι στην παρούσα φάση για τον Λεβαδειακό. Αυτό είναι η συνολική διαφορά τερμάτων στο πρωτάθλημα. Οι δύο ομάδες θα έχουν από 2 βαθμούς, με τα ίδια γκολ μεταξύ τους, αλλά τώρα η ομάδα του Παπαδόπουλου στη συνολική διαφορά τερμάτων είναι στο +19 και ο Παναθηναϊκός στο +14. Δύσκολο να καλυφθεί.

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια

Θυμίζουμε ότι οι δύο πρώτοι παίζουν στα προκριματικά του Champions League (αν πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα μπορεί να πάει απευθείας στη League Phase), ο τρίτος και ο τέταρτος στα προκριματικά του Europa League και ο πέμπτος στα προκριματικά του Conference. Θα πρέπει φυσικά να σημειωθεί ότι αν κατακτήσει ο ΟΦΗ το Κύπελλο Ελλάδας, τότε η πέμπτη θέση δεν οδηγεί στην Ευρώπη.

Οι Κρητικοί θα οδηγηθούν στα playoffs του Europa League και ο τέταρτος του πρωταθλήματος θα παίξει στα προκριματικά του Conference. Αν ο ΠΑΟΚ πάρει το Κύπελλο και τερματίσει στις δύο πρώτες θέσεις, το καλό εισιτήριο (στα playoffs) του Europa League θα πάει στον τρίτο της βαθμολογίας, ενώ αν ο Δικέφαλος κατακτήσει το Κύπελλο, αλλά είναι τρίτος ή τέταρτος θα κρατήσει αυτός το εισιτήριο για τα playoffs του Europa League. Η ομάδα που θα είναι τρίτη ή τέταρτη θα πάει στον β' προκριματικό του Europa League και η πέμπτη θα πάει στον β' προκριματικό του Conference.

Το πρόγραμμα Λεβαδειακού, Παναθηναϊκού

24η αγωνιστική

Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός (8/3)

25η αγωνιστική

ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός (15/3)

Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός (15/3)

26η αγωνιστική

Αστέρας Aktor - Παναθηναϊκός (22/3)

Λεβαδειακός - Ατρόμητος (22/3)