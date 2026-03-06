Stoiximan Super League 1: Αλλαγή ώρας στο Κηφισιά - Βόλος
Η Λίγκα ενημέρωσε μέσω ανακοίνωσής της για την αλλαγή ώρας στο παιχνίδι της ομάδας των Βορείων Προαστείων με τον Βόλο.
Η ανακοίνωση της Λίγκας για το Κηφισιά - Βόλος και σε σχέση με την αλλαγή ώρας του:
Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΚΗΦΙΣΙΑ – ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ, στο πλαίσιο της 25ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1, αλλάζει ώρα και θα διεξαχθεί, την Κυριακή, 15.03.2026 στις 16:00 (αντί για τις 17:30).
@Photo credits: Η φωτογραφία είναι από το επίσημο site της Λίγκας (Stoiximan Super League 1)
