Η Λίγκα ενημέρωσε μέσω ανακοίνωσής της για την αλλαγή ώρας στο παιχνίδι της ομάδας των Βορείων Προαστείων με τον Βόλο.

Η ανακοίνωση της Λίγκας για το Κηφισιά - Βόλος και σε σχέση με την αλλαγή ώρας του:

Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΚΗΦΙΣΙΑ – ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ, στο πλαίσιο της 25ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1, αλλάζει ώρα και θα διεξαχθεί, την Κυριακή, 15.03.2026 στις 16:00 (αντί για τις 17:30).

