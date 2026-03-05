Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten: «Οι σκέψεις Νίκολιτς για 11άδα και η δουλειά ενόψει ΑΕΛ Novibet»

Το ρεπορτάζ του Γιώργου Τσακίρη στους Galacticos by Interwetten για τη δουλειά στην ΑΕΚ ενόψει του αγώνα με την ΑΕΛ Novibet.

Η ΑΕΚ προετοιμάζεται για το παιχνίδι του Σαββάτου απέναντι στην ΑΕΛ Novibet στη Νέα Φιλαδέλφεια με τον Γιώργο Τσακίρη στην εκπομπή του Gazzetta, "Galacticos by Interwetten" να στέκεται στη δουλειά του Μάρκο Νίκολιτς ενόψει της σαββατιάτικης αναμέτρησης.

Όπως μετέφερε, ο Πένραϊς έχει δοκιμαστεί αρκετά πάλι και ίσως αυτή τη φορά να έχει το προβάδισμα για το αριστερό άκρο της άμυνας. Ο Μουκουντί που εξέτισε, δεδομένα θα επανέλθει στο κέντρο της αμυντικής γραμμής, ενώ επιστροφή στο αρχικό σχήμα αναμένεται και για τον Κοϊτά στη μία πλευρά μεσοεπιθετικά. Όσο για τους Βάργκα και Γιόβιτς, θα είναι ξανά το δίδυμο της επίθεσης.