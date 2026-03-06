ΠΑΟΚ: Στο τιμόνι για… Μεσημβρία Χατσίδης και Μύθου

Οι Δημήτρης Χατσίδης και Ανέστης Μύθου, μπήκαν σε ρόλο οδηγού και μέσα από μια σειρά απολαυστικών διλημμάτων αποκάλυψαν πόσο… διαφορετικά βλέπουν τη διαδρομή προς τη Νέα Μεσημβρία.

Οι δύο νεαροί ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ παρέλαβαν ένα εντυπωσιακό Peugeot 3008 από την εταιρεία «Γιαννίρης AutoMobility» και πήραν τον δρόμο για τη Νέα Μεσημβρία, μετατρέποντας τη διαδρομή σε μια χαλαρή αλλά αποκαλυπτική κουβέντα.

Ο μεγαλύτερος της παρέας, ο Δημήτρης Χατσίδης – κλείνει τα 20 τον ερχόμενο Ιούνιο – κάθισε στη θέση του οδηγού και ανέλαβε να οδηγήσει προς το αθλητικό κέντρο του Δικεφάλου, με τον Ανέστη Μύθου στον ρόλο του συνοδηγού.

Η κουβέντα μέσα στο αυτοκίνητο εξελίχθηκε γρήγορα σε… παιχνίδι διλημμάτων, με τον Μύθου να ρωτά και τους δυο τους να απαντούν αυθόρμητα.

- GPS ή «το ξέρω, άστο»;

Ο Χατσίδης δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά: «Το ξέρω, άστο». Ο Μύθου ήταν ειλικρινής: «GPS… δεν έχω ιδέα από δρόμους!»

- Μουσική δυνατά ή απόλυτη ησυχία;

«Εγώ μουσική, bro», είπε γελώντας ο Χατσίδης. «Κι εγώ μουσική, αδερφέ», απάντησε αμέσως ο Μύθου.

- Ανοιχτά παράθυρα ή φουλ air condition;

«Air condition στο τέρμα», η ξεκάθαρη επιλογή του Χατσίδη. «Παράθυρα», αντέτεινε ο Μύθου.

- Πρωινή οδήγηση με καφέ ή βραδινή διαδρομή με άδειους δρόμους;

Ο Χατσίδης ψήφισε νύχτα: «Εγώ προτιμώ το βράδυ». Ο Μύθου είχε άλλη άποψη: «Πρωί με καφεδάκι, χαλαρά».

- Sport mode ή οικονομική οδήγηση;

Εδώ δεν υπήρξε δίλημμα. Και οι δύο συμφώνησαν με χαμόγελο: «Sport mode».

- Road trip ή μικρές βόλτες στην πόλη;

«Μικρή βόλτα μέσα στην πόλη», η επιλογή του Χατσίδη. «Όχι, αδερφέ… μεγάλο ταξίδι, άπλα στους δρόμους, ησυχία», απάντησε ο Μύθου.

- Οδηγός ή συνοδηγός;

«Οδηγός», είπε με σιγουριά ο Χατσίδης. «Συνοδηγός, όπως είμαστε τώρα», έκλεισε γελώντας ο Μύθου.

Δύο διαφορετικοί χαρακτήρες, μία κοινή διαδρομή και μια χαλαρή στιγμή μακριά από την πίεση των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Η διαδρομή κύλησε με πειράγματα, χαμόγελα και ποδοσφαιρικές ατάκες, μέχρι τη στιγμή που το αυτοκίνητο έφτασε στο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ. Εκεί όπου οι ρόλοι αλλάζουν ξανά, η χαλαρή διάθεση δίνει τη θέση της στη συγκέντρωση και στη δουλειά στο γήπεδο.