Ο Ιωάννης Νέτο είναι ένα ακόμη παράδειγμα της «Ακαδημίας από χρυσάφι» του ΠΑΟΚ, που συνεχίζει να επενδύει στο μέλλον του.

Ο ΠΑΟΚ δεν σταματά να επενδύει σε ταλέντα. Όχι μόνο για το παρόν, αλλά με καθαρό βλέμμα στο αύριο. Από την Ελλάδα και το εξωτερικό, φέρνει στη Θεσσαλονίκη ποδοσφαιριστές που ενισχύουν τα τμήματα υποδομής και ταυτόχρονα αποτελούν κομμάτια ενός σχεδίου που δεν κοιτάζει τη σεζόν, αλλά τα επόμενα χρόνια που έρχονται. Μία τέτοια περίπτωση είναι και αυτή του Ιωάννη Νέτο Ντοριβάλ Φεράζ.

Ο μικρός του «ασπρόμαυρων» Ακαδημιών έκανε το ντεμπούτο του με την Κ17, ενώ έχει φορέσει, ήδη, τη φανέλα της Εθνικής Παίδων. Αριστεροπόδαρος μπακ και χαφ, που μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως «έξι» όσο και ως «οκτώ», με ποδοσφαιρικό θράσος και άνεση με την μπάλα, πήρε τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής στο ντέρμπι με τον Άρη. Ένα ντέρμπι που ο ΠΑΟΚ μετέτρεψε σε παράσταση για έναν ρόλο, επικρατώντας με 4-0 και μειώνοντας τη διαφορά από την κορυφή της Super League Κ17.

Ο 16χρονος πέρασε στο 56ο λεπτό στη θέση του Ιορδάνη Χατσίδη, του μικρότερου αδερφού του Δημήτρη Χατσίδη, ο οποίος ανήκει στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ. Μικρές λεπτομέρειες που δείχνουν πώς δένουν οι γενιές μέσα στην ακαδημία, πώς η μία διαδέχεται την άλλη.

Ποιος είναι όμως ο Ιωάννης Νέτο;

Πρόκειται για τον γιο του Ντοριβάλ Φεράζ, πρώην Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή με σημαντικό πέρασμα από την Ελλάδα. Θρασύβουλος, Αναγέννηση Καρδίτσας, Διαγόρας Ρόδου, Κηφισιά και Ξάνθη είναι οι σταθμοί μιας καριέρας που, τελικά, άλλαξε τη ζωή του. Στην Ξάνθη γνώρισε τη γυναίκα του, τη Δώρα, και το 2010 γεννήθηκε ο Ιωάννης Νέτο. Ένα παιδί με ελληνικές ρίζες, που έμελλε να μεγαλώσει ανάμεσα σε δύο ποδοσφαιρικούς κόσμους.

Η οικογένεια έζησε για χρόνια στη Βραζιλία. Ο Ιωάννης Νέτο βρέθηκε στις ακαδημίες της Παλμέιρας, ζώντας από το 2023 στους ξενώνες του ιστορικού συλλόγου και αγωνιζόμενος στις μικρές του ομάδες. Μέχρι τη στιγμή που η οικογένεια πήρε την απόφαση να επιστρέψει μόνιμα στην Ελλάδα και ο ΠΑΟΚ κινήθηκε για να τον εντάξει στο δυναμικό του.

Ένας ποδοσφαιριστής που διαβάζει το παιχνίδι και προσαρμόζεται. Δεν είναι τυχαίο ότι στα περισσότερα παιχνίδια της Κ17, ο πατέρας του βρίσκεται στην εξέδρα, συχνά δίπλα στον Αντρέ Βιεϊρίνια, ο οποίος βοήθησε καθοριστικά στην προσαρμογή του νεαρού, αξιοποιώντας και την κοινή γλώσσα.

Η ιστορία του Ιωάννη Νέτο δεν σταματά στον ΠΑΟΚ. Αν και αγωνιζόταν στη Βραζιλία, ο 16χρονος είναι Έλληνας με καταγωγή από την Ξάνθη. Κάπως έτσι βρέθηκε στις κλήσεις της Εθνικής Κ15 και έκανε ντεμπούτο απέναντι στην Πορτογαλία, σε ένα παιχνίδι που είχε τη δική του συμβολική αξία.

Καθοριστικό ρόλο στην «ανακάλυψή» του έπαιξε ο Βασίλης Τοροσίδης, ο οποίος από τη θέση του διευθυντή των Εθνικών ομάδων, εντόπισε την περίπτωσή του και εισηγήθηκε την κλήση του. Έτσι, ο Ιωάννης Νέτο βρέθηκε στα φιλικά της Κ15 τον περασμένο Μάιο, ανοίγοντας έναν ακόμη δρόμο μπροστά του.

Πέρα από το αγωνιστικό σκέλος, πρόκειται για ένα παιδί με σπάνια παιδεία. Στα 16 του μιλά πέντε γλώσσες, αποτέλεσμα των συνεχών μετακινήσεων και της ζωής δίπλα σε έναν πατέρα που έζησε το ποδόσφαιρο σε διαφορετικές χώρες. Ένα στοιχείο που λέει πολλά για το πώς αντιλαμβάνεται το παιχνίδι και τον κόσμο γύρω του.

Η κλήση του στην Εθνική προκάλεσε συγκίνηση στους γονείς του. Ο Ντοριβάλ Φεράζ το έθεσε με απλότητα:

«Έπαιξα ποδόσφαιρο 20 χρόνια, αλλά δεν είχα την τιμή να υπερασπιστώ τη χώρα μου. Πρέπει να είναι εξαιρετικό να παίζεις με τα χρώματα ενός έθνους. Η γυναίκα μου είναι Ελληνίδα και είναι ενθουσιασμένη».

Ο Ιωάννης Νέτο είναι ακόμη στην αρχή. Όμως στον ΠΑΟΚ γνωρίζουν καλά ότι τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι τυχαίες. Είναι κομμάτια μιας ακαδημίας από χρυσάφι, που συνεχίζει να χτίζει παρόν και μέλλον μαζί.