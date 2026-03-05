Οι ανακατατάξεις στην άμυνα είναι δεδομένες στον Άρη ενόψει του αγώνα (7/3) με τον Ατρόμητο και μένει να φανεί αν θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις και στην επιθετική γραμμή.

Το τελευταίο πηγάζει μέσα από την επιστροφή του Λορέν Μορόν και δεδομένης της δυσκολίας που χαρακτηρίζει τον φετινό Άρη στο γκολ. Δίχως αυτό να σημαίνει ασφαλώς ότι ο Ισπανός επιθετικός διάγει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του. Στην πραγματικότητα, η φετινή είναι η χαμηλότερη (σε επίπεδο παραγωγής τερμάτων) κατά την τριετία του στον Άρη αλλά και μία από τις χειρότερες στην επαγγελματική καριέρα του. Καθώς επέστρεψε στο ομαδικό πρόγραμμα προπονήσεων και στο… μπλοκάκι του Μιχάλη Γρηγορίου, μένει να φανεί α) αν ο 52χρονος τεχνικός θα προχωρήσει σε αλλαγή στην κορυφή της επίθεσης με τη χρησιμοποίηση του Ισπανού και β) αν θα επιχειρήσει διαφοροποιήσεις στην επιθετική λογική της ομάδας του. Δηλαδή, αλλαγή σχήματος.

Είναι επίσης αλήθεια ότι ο Άρης δεν συνηθίζει να παίζει με δύο φορ – ούτως ώστε να «χωρέσουν» Μορόν και Καντεβέρε στο ίδιο αρχικό σχήμα. Στη διάρκεια της φετινής περιόδου το έκανε μόλις τρεις φορές δίχως μάλιστα να θέλξει με την απόδοσή του ή ακόμη, να παρουσιάσει καλύτερη παραγωγή φάσεων και γκολ. Ο Μανόλο Χιμένεθ είχε χρησιμοποιήσει διάταξη 3-5-2 απέναντι στο ισόπαλο 1-1 απέναντι Λεβαδειακό ενώ αποδοτικό δεν ήταν ούτε το 4-4-2 στην ήττα από την ΑΕΚ στην Αθήνα, βάσει και της παραγωγής φάσεων. Το ίδιο σχήμα χρησιμοποιήθηκε και στον εντός έδρας αγώνα με την Κηφισιά. Ο Άρης ήταν παραγωγικός, όχι όμως και αποτελεσματικός.

Εν τέλει, στην επιλογή άλλου σχήματος από αυτό (4-2-3-1) που συνηθίζει να παίζει ο Άρης θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι μπορούν να το υπηρετήσουν και οι υπόλοιποι των άλλων γραμμών. Η διαφορά σε σύγκριση με το πρόσφατο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό βρίσκεται στη διαθεσιμότητα των μέσων. Ο Κώστας Γαλανόπουλος προστέθηκε στη σχετική λίστα καθώς εκεί ήδη βρίσκονται οι Ράτσιτς, Χόνγκλα.

Λίγο πιο πίσω, στην αμυντική γραμμή, οι ανακατατάξεις είναι δεδομένες λόγω των απουσιών. Ο Νοά Σούντμπεργκ υποβάλλεται σε πρόγραμμα θεραπειών λόγω θλάσης καθώς υπάρχει αμφιβολία για τη διαθεσιμότητα του Νοά Φαντιγκά. Στο κέντρο της άμυνας, προβλέπεται η επιστροφή του Λίντσεϊ Ροζ ο οποίος έχει συνυπάρξει με τον Φαμπιάνο. Οι δυο τους, συνολικά, έχουν συνυπάρξει 16 φορές στο χορτάρι εκ των οποίων στις επτά από το ξεκίνημα αγώνα ως δίδυμο στόπερ με απολογισμό τεσσάρων νικών, δύο ισοπαλιών και μιας ήττας.