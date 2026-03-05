Μπορεί ο ΠΑΟΚ να βάζει τέσσερα γκολ και να είναι κακός;

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για τον ΠΑΟΚ και την κακή του παρουσία κόντρα στην Κηφισιά, αναλύοντας όλα τα δεδομένα, φυσικά και για τα πέναλτι που πήραν οι ασπρόμαυροι.

Έπρεπε να κερδίσει και κέρδισε ο Δικέφαλος! ΕΠΡΕΠΕ να το πετύχει με αυτή την ποδοσφαιρική έννοια που δίνουμε, χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη λέξη. Τα κατάφερε απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα όπως η Κηφισιά με ένα σκορ το οποίο βεβαίως δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα της αναμέτρησης.

Το επίπεδο του ΠΑΟΚ, το ποδοσφαιρικό του σχέδιο, το ταβάνι του ως ομάδα, οι αρχές του μέσα στο γήπεδο ΔΕΝ είχαν σχέση με ότι παρουσίασε στο γήπεδο του Ιωνικού. Σε μεγάλα χρονικά διαστήματα η εικόνα του ΠΑΟΚ ήταν ξένη σε σχέση με όσα γνωρίζουμε βλέποντάς τον 45 φορές στη φετινή αγωνιστική περίοδο. Ήταν -αλήθεια- πολύ παράξενο σ’ αυτό τον αγώνα να βλέπεις τον ΠΑΟΚ για μεγάλα διαστήματα να μην μπορεί να αλλάξει τρίτη σωστή πάσα! Είναι θέμα…

Η σημασία των τριών πόντων βέβαια ήταν πολύ-πολύ μεγάλη. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, το πρόγραμμα και η είσοδος στην τελική ευθεία, ο ΠΑΟΚ μετά από τις απώλειες με Άρη, ΑΕΚ και ΑΕΛ, δεν είχε περιθώρια. Τα κατάφερε, είναι πρώτος και πάει να δώσει ένα εξάποντο ματς με τον Ολυμπιακό τον οποίο έχει κερδίσει δύο φορές με επιβλητικό τρόπο και στην Τούμπα, αλλά ειδικά στο Καραϊσκάκης.

Εννοείται ότι το συγκεκριμένο γεγονός θεωρείται και είναι το πιο σημαντικό της βραδιάς σε αυτή τη φάση της χρονιάς που μπαίνουμε. Από εκεί και πέρα μπορούμε να ψάξουμε τις αιτίες μίας πολύ μέτριας έως κακής εμφάνισης, σε ένα δευτερεύον γεγονός που δεν μπορεί και δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο:

- Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο κλείσιμο μίας περιόδου 60 ημερών μέσα στην οποία έδωσε 16 συνεχόμενους αγώνες. Κάθε τρεις-τέσσερις μέρες χωρίς διακοπή.

- Τα εννέα από αυτά τα παιχνίδια ήταν είτε ελληνικά ντέρμπι, είτε με σημαντικές ομάδες Γαλλίας και Ισπανίας

- Μέσα σε αυτό το διάστημα ο ΠΑΟΚ παίζει μόνιμα με 6-7-8 απόντες, ενώ έτυχε οι πολλοί τραυματισμοί να πέσουν στη μεσοεπιθετική γραμμή

- Τις τελευταίες ημέρες οι τραυματισμοί είναι αδιανόητοι (και του Τάισον και του Κένι) με αποκορύφωμα τον σημερινό του Γιακουμάκη που έπαθε διάστρεμμα από την μπάλα! Κι όμως το ζήσαμε κι αυτό! Όλα επηρεάζουν την ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση των παικτών που σίγουρα πτοούνται βλέποντας τον έναν μετά τον άλλο να φεύγουν με απίθανους τρόπους.

- Πέρα από όλα τα άλλα ή πάνω από όλα τα άλλα για να είμαστε σωστοί και δίκαιοι, η κακή εικόνα του ΠΑΟΚ οφείλεται και στην εξαιρετική οργάνωση της Κηφισιάς, ενός συνόλου που παρά τις απουσίες του διατήρησε τη μαχητική φιλοσοφία και οργανωμένο με τις γραμμές κοντά, κέρδιζε όλες τις δεύτερες μπάλες, ενώ οδήγησε τον ΠΑΟΚ σε τόσα πολλά λάθη. Μπράβο τους!

Είναι φοβερό αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο: Ο ΠΑΟΚ ήταν κακός, αλλά κέρδισε 4-1! Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ φέτος. Ομάδα που μπορεί να μην πιάσει απόδοση, αλλά σε εκτός έδρας αναμέτρηση έχει δυνατότητα να κερδίσει με ένα τέτοιο σκορ. Ισχύει ότι αυτή η φετινή ομαδάρα δικαιούται και ένα τέτοιο ματς, από την άλλη όμως η εικόνα αυτή επαναλήφθηκε και στη Λάρισα. Κι εκεί ο ΠΑΟΚ με μείον 7-8 σημαντικούς παίκτες αγωνίστηκε! Όλα ισχύουν και πρέπει να καταγραφούν…

Τώρα βέβαια μετά από κι από αυτή την εμφάνιση, έχουμε μεγαλύτερη περιέργεια για το πώς θα εμφανιστεί ο ΠΑΟΚ στο επερχόμενο ντέρμπι. Εκεί όπου πιθανότατα θα παίξει με όλο τον βασικό του κορμό, αν και παίκτες όπως ο Μεϊτέ και ο Τάισον έχουν χάσει τον ρυθμό τους…

* Επί επτά μήνες οι κακομαθημένοι που επιζητούν την εύνοια και φωνάζουν κάθε φορά που δεν την έχουν, ψάχνουν φάση για να κατηγορήσουν τον ΠΑΟΚ! Τόσο ζόρι να βρουν κάτι να πουν και να γράψουν για την καλύτερη ομάδα! Χθες ο Φωτιάς δίνει ένα πεντακάθαρο και απλωμένο χέρι και μία ξεκάθαρη, αναμφισβήτητη αγκωνιά στο πρόσωπο του Σάντσεζ. Ο ορισμός της απρόσεκτης ενέργειας που φυσικά τιμωρείται! Όπως θέλουν να ευνοούνται, έτσι θέλουν να αλλάξουμε και τον κανονισμό για να μην πάρει ο ΠΑΟΚ πέναλτι;