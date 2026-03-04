Κηφισιά – ΠΑΟΚ 1-4: Τα highlights της νίκης πρωτιάς των «ασπρόμαυρων» (vid)
Με δύο γκολ του Γερεμέγεφ από το σημείο του πέναλτι και από ένα των Μπάμπα και Κωνσταντέλια, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να περάσει από τη Νίκαια επικρατώντας με 4-1 της Κηφισιάς. Μια νίκη που φέρνει την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, καθώς υπερτερεί των Ολυμπιακού και ΑΕΚ στην τριπλή ισοβαθμία (έχουν από 53 βαθμούς).
Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα 4 γκολ του «δικεφάλου του βορρά», αλλά και του Ρουκουνάκη με το οποίο οι γηπεδούχοι είχαν ισοφαρίσει με 1-1, όπως και συνολικά τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης.
