Η Θεσσαλονίκη την ερχόμενη Κυριακή (10/5) βγαίνει στο δρόμο για τον Νάσο Κωνσταντίνου, σε μια δράση μνήμης που θέλει να ενώσει και να στείλει καθαρό μήνυμα ενάντια στη βία.

Μια πρωτοβουλία με έντονο συμβολισμό ετοιμάζεται να πάρει μορφή την Κυριακή 10 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, με αφετηρία το γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα και κατάληξη το σημείο που κρατά ζωντανή τη μνήμη του Νάσου Κωνσταντίνου.

Το «Πέρα από τα Όρια» έχει ετοιμάσει μια δράση που ξεκινά με την Πορεία Μνήμης, μια διαδρομή δύο χιλιομέτρων από το γήπεδο του ΠΑΟΚ μέχρι το μνημείο του Νάσου στην οδό Αγίου Δημητρίου. Ακολουθεί ο Δρόμος Υγείας και Φιλίας τριών χιλιομέτρων, με επιστροφή στην Τούμπα μέσα από βασικούς δρόμους της πόλης.

Η διοργάνωση γίνεται με τη συμβολή της ΑΜΚΕ «Πέρα από τα Όρια», με τη στήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου Θεσσαλονίκης και της ομάδας του Μαραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος».

Ο πρόεδρος της ΑΜΚΕ, Νίκος Κωνσταντινίδης, το έθεσε ξεκάθαρα: «Είναι ένα αθλητικό γεγονός αφιερωμένο στην οικογένεια του Νάσου Κωνσταντίνου για να τιμήσουμε τη μνήμη του, να αποκαταστήσουμε μια αδικία… “ΝΑΣΟ, ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ”». Δεν είναι απλώς μια φράση. Είναι η ουσία της ημέρας.

Καταγγελίες των ΣΦ ΠΑΟΚ

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Σύνδεσμοι Φίλων ΠΑΟΚ απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα. Όχι μόνο προς τον φίλαθλο κόσμο, αλλά προς ολόκληρο τον οργανισμό. ΠΑΕ, ΚΑΕ, ΑΣ. Να είναι όλοι εκεί. Να δώσουν ένα κοινό στίγμα. Το ραντεβού έχει οριστεί για τις 12:30 έξω από τα επίσημα της Τούμπας, απ’ όπου θα ξεκινήσει η πορεία προς το μνημείο.

Η παρουσία της οικογένειας του Νάσου, που θα ταξιδέψει από την Πάφο, δίνει ακόμη μεγαλύτερο βάρος στην εκδήλωση μνήμης.

Την ίδια ώρα, οι οργανωμένοι φίλοι του ΠΑΟΚ καταγγέλλουν επίθεση στο μνημείο το βράδυ της Δευτέρας (4/5).

Αναλυτικά η ανακοίνωση των ΣΦ ΠΑΟΚ:

«Αυτήν την Κυριακή, 10/5 καλούμε όλο τον φίλαθλο κόσμο του Δικεφάλου να παρευρεθεί στη Γήπεδο της Τούμπας (έξω από τα επίσημα) στις 12:30 η ώρα ώστε να περπατήσουμε όλοι μαζί μέχρι το μνημείο του αδικοχαμένου αδερφού μας, Νάσου Κωνσταντίνου. Πέραν της οικογένειας που θα ταξιδέψει από την Πάφο για να βρίσκεται μαζί μας σε αυτήν την πορεία μνήμης καλούμε σύσσωμο τον οργανισμό, ΠΑΕ, ΚΑΕ και ΑΣ να στηρίξει αυτήν την προσπάθεια.

Υγ: Παρακαλούμε τους επίσημους θεσμούς αυτής της πόλης να μην προτρέπουν σε πολεμικό κλίμα τέτοιες ημέρες καθώς ο αθλητικός εισαγγελέας μάλλον μαζί τους θα πρέπει να ασχοληθεί σε περίπτωση που τα όσα αναφέρονται κριθούν ψευδή και συκοφαντικά. Ξέρετε σε ποιους έχετε παραχωρήσει χώρους και από πού και ποιους ξεκίνησε η αναίτια επίθεση στο μνήμα του Νάσου εχθές το βράδυ».