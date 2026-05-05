Σαν σήμερα, 5 Μαΐου, ο ΠΑΟΚ «σφράγισε» το αήττητο του 2019 στα Γιάννενα, με τον Λουτσέσκου να ξαναγυρίζει στη στιγμή μέσα από το «Bizim ΠΑΟΚ, ο Δικός μας ΠΑΟΚ».

Υπάρχουν ημερομηνίες που δεν χρειάζονται υπενθύμιση. Μένουν εκεί, σταθερές, γιατί κουβαλούν κάτι περισσότερο από ένα αποτέλεσμα. Η 5η Μαΐου 2019 είναι μία από αυτές. Η μέρα που ο ΠΑΟΚ δεν πήρε απλώς ένα πρωτάθλημα. Το «σφράγισε» με έναν τρόπο που δύσκολα επαναλαμβάνεται.

Ήταν η ολοκλήρωση μιας διαδρομής που είχε αρχίσει μήνες πριν, με συνέπεια, με ένταση και με μια σπάνια καθαρότητα στόχου. Το αήττητο δεν ήταν απλώς ένας αριθμός. Ήταν στάση. Ήταν τρόπος.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Τούμπα είχε ήδη ζήσει τη φιέστα απέναντι στον Λεβαδειακό. Το 5-0 είχε κλείσει τον κύκλο του τίτλου, αλλά όχι την υπόθεση της ιστορίας. Το τελευταίο παιχνίδι στα Γιάννενα δεν ήταν τυπικό. Ήταν η τελευταία γραμμή σε μια σελίδα που έπρεπε να μείνει καθαρή.

Το πρώτο ημίχρονο είχε πίεση. Είχε ευκαιρίες, είχε και το δοκάρι, αλλά δεν είχε γκολ. Υπήρχε ένταση, γιατί το διακύβευμα ήταν μεγάλο. Στην επανάληψη, ο Δημήτρης Πέλκας έδωσε τη λύση. Στο 60’ έβγαλε την ασίστ στον Άκπομ για το 0-1. Και κάπου εκεί το παιχνίδι άρχισε να γέρνει οριστικά. Στο 79’, ο Σάκχοφ, λίγα δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του, με κεφαλιά έκανε το 0-2 και έβαλε τη σφραγίδα.

Το σφύριγμα της λήξης δεν ήταν απλώς το τέλος ενός αγώνα. Ήταν η στιγμή που έφυγε όλη η ένταση. Που η αγωνία έδωσε τη θέση της στη συγκίνηση. Εκεί λύγισε και ο Ραζβάν Λουτσέσκου. Όχι γιατί κέρδισε. Αλλά γιατί ολοκλήρωσε κάτι που, ακόμη και για εκείνον, είχε τεράστιο βάρος.

Στο ντοκιμαντέρ του Gazzetta «Bizim ΠΑΟΚ, ο Δικός μας ΠΑΟΚ», το εξηγεί με έναν τρόπο που δεν τον συνηθίζουμε. «Μια ιδιαίτερη στιγμή ήταν το 2019 όταν κερδίσαμε τον τίτλο μετά το τελευταίο επίσημο παιχνίδι στα Γιάννενα… Τελειώσαμε το πρωτάθλημα χωρίς καμία ήττα, ένα φανταστικό ρεκόρ για τον ΠΑΟΚ».

Και λίγο μετά το κάνει ακόμη πιο προσωπικό: «Σας είπα ότι είχα δάκρυα μετά τον αγώνα απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα… όταν ολοκληρώσαμε το πρωτάθλημα χωρίς ήττα με 26 νίκες και 4 ισοπαλίες».

Δεν ακούς συχνά τον Λουτσέσκου να μιλά έτσι. Ούτε να παραδέχεται ότι δάκρυσε. Εκεί, όμως, δεν υπήρχαν άμυνες. Υπήρχε μόνο το συναίσθημα μιας ομάδας που είχε φτάσει στο απόλυτο.

Οι αριθμοί το λένε καθαρά. 26 νίκες, 4 ισοπαλίες. Αήττητο πρωτάθλημα. Μια επίδοση που είχε να εμφανιστεί από το 1964. Και όμως, ακόμη κι αυτοί οι αριθμοί δεν φτάνουν για να περιγράψουν τι ήταν εκείνη η σεζόν. Γιατί δεν ήταν μόνο η ανωτερότητα. Ήταν η σταθερότητα. Το να μην αφήνεις περιθώριο αμφισβήτησης, από την αρχή μέχρι το τέλος.

Ακόμη και με την αφαίρεση βαθμών στην εκκίνηση, ο ΠΑΟΚ δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Προχώρησε και έκλεισε τη χρονιά με διαφορά πέντε βαθμών. Καθαρά. Και κάπως έτσι, η 5η Μαΐου δεν είναι απλώς μια ημερομηνία. Είναι σημείο αναφοράς. Για τον ΠΑΟΚ, για τον Λουτσέσκου, για όλους όσοι έζησαν εκείνη τη διαδρομή.

Η ενδεκάδα του αήττητου: Πασχαλάκης, Κρέσπο, Ίνγκασον, Τόσκα, Γιαννούλης, Ολιβέιρα (79’ Σάκχοφ), Κάνιας, Ζαμπά (81’ Σφιντέρσκι), Μπίσεσβαρ (69’ Ενρίκε), Πέλκας, Άκπομ.