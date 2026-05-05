Ο ΠΑΟΚ αφήνει πίσω του τη νίκη στην Τούμπα και γυρίζει σελίδα, με το βλέμμα πλέον στο κυριακάτικο (10/5) ντέρμπι στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» κόντρα στον Ολυμπιακό. Το ενδιαφέρον, πέρα από το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, στρέφεται και στις επιστροφές, με τους Γιώργο Γιακουμάκη και Δημήτρη Χατσίδη να ανεβάζουν ρυθμούς.

Οι δύο ποδοσφαιριστές δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο και αυτό από μόνο του κρατά «ζωντανό» το ενδεχόμενο να προλάβουν τις τελευταίες στροφές του πρωταθλήματος. Για τον Χατσίδη τα μηνύματα είναι πιο ενθαρρυντικά ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό, ενώ ο Γιακουμάκης συνεχίζει τη δική του προσπάθεια, με στόχο να είναι διαθέσιμος στα δύο τελευταία παιχνίδια με ΑΕΚ (13/5) και Παναθηναϊκό (17/5).

Στη Νέα Μεσημβρία, το πρόγραμμα κύλησε σε γνώριμους ρυθμούς για τέτοιες ημέρες. Οι βασικοί του αγώνα με τον Ολυμπιακό έμειναν σε αποθεραπεία και αποκατάσταση, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν κανονικά στο γήπεδο, με έμφαση στην κατοχή και το παιχνίδι.

Από εκεί και πέρα, οι Ντέγιαν Λόβρεν και Μαντί Καμαρά ακολούθησαν θεραπεία, παραμένοντας εκτός, την ώρα που το τεχνικό επιτελείο διαχειρίζεται τα δεδομένα ενόψει μιας ακόμη απαιτητικής εβδομάδας.

Η επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη στις 11:00.