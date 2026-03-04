Μπενίτεθ: «Ήμασταν καθολικά καλύτεροι και είμαι πολύ ικανοποιημένος από τους παίκτες»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόδοση των παικτών του μετά το 4-1 επί του ΟΦΗ.

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποιώντας μια από τις καλύτερες φετινές του εμφανίσεις δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στον ΟΦΗ επικρατώντας με το εμφατικό 4-1.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο τεχνικός των «πρασίνων», Ράφα Μπενίτεθ μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Θεωρώ πως κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, πετύχαμε γκολ πολύ νωρίς στο α’ ημίχρονο ωστόσο δυστυχώς δεχθήκαμε γκολ αρκετά αργά στο τέλος του α’ ημιχρόνου κάτι το οποίο πήγε να μας βάλει πίεση. Το τρίτο γκολ όμως, απλοποίησε τα πράγματα και από εκεί και έπειτα ήμασταν καθολικά καλύτεροι, δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες για να πετύχουμε και άλλα γκολ. Είμαι πολύ ικανοποιημένος και από την απόδοση των παικτών αλλά και την πολύ καλή ατμόσφαιρα που υπήρχε σήμερα.

Είναι αρκετά καλός ότι κάνουμε αρκετά σουτ εκτός περιοχής, έχουμε ποδοσφαιριστές που μπορούν να το κάνουν, είναι ένας τρόπος που θέλουμε να χρησιμοποιούμε.

Όσον αφορά τους σκόρερ που έβαλαν τα πρώτα τους τέρματα απόψε είναι θετικό γιατί δυσκολεύει μετά τον αντίπαλο μιας και όσον περισσότερους ποδοσφαιριστές βάζεις στην εξίσωση των γκολ τόσο πιο δύσκολο είναι για τον αντίπαλο να τους μαρκάρει».