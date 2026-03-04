Superleague, η βαθμολογία: Μόνος 4ος ο Παναθηναϊκός πάει στη Λιβαδειά από το +3!

Ο Παναθηναϊκός με τη νίκη του επί του ΟΦΗ είναι μόνος στην 4η θέση και βρίσκεται πλέον στο +3 από τον Λεβαδειακό!

Το... στοιχειωμένο από τον περασμένο Αύγουστο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο πέρασε πλέον στην ιστορία με την εύκολη νίκη του Τριφυλλιού. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ βρέθηκε πλέον μετά από πολλές εβδομάδες μόνη της στην 4η θέση και στο +3 από τον Λεβαδειακό, λίγες μέρες πριν από το μεταξύ τους μάχη στη Λιβαδειά όπου δεν αποκλείεται να τελειώσει και οριστικά η υπόθεση playoffs με μια πιθανή νίκη του Παναθηναϊκού.

Τα αποτελέσματα στα εξ αναβολής ματς:

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 4-1

Κηφισιά – ΠΑΟΚ (8μμ)

Η βαθμολογία (23η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 53

2. AEK 53

3. ΠΑΟΚ 50

4. Παναθηναϊκός 42

-------------------------------------

5. Λεβαδειακός 39

6. ΟΦΗ 28

7. Άρης 28

8. Ατρόμητος 27

--------------------------------------

9. Βόλος 27

10. Κηφισιά 24

11. Παναιτωλικός 21

12. ΑΕΛ Novibet 21

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 12

*ΠΑΟΚ και Κηφισιά έχουν ματς λιγότερο.

H επόμενη αγωνιστική (24η)

Σάββατο 7 Μαρτίου

Αρης – Ατρόμητος (5μμ)

ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet (6μμ)

Κυριακή 8 Μαρτίου

Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός (4μμ)

Βόλος – ΟΦΗ (5μμ)

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός (7μμ)

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (9μμ)

Δευτέρα 9 Μαρτίου

Παναιτωλικός – Κηφισιά (6μμ)



Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

