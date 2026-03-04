Superleague, η βαθμολογία: Μόνος 4ος ο Παναθηναϊκός πάει στη Λιβαδειά από το +3!
Το... στοιχειωμένο από τον περασμένο Αύγουστο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο πέρασε πλέον στην ιστορία με την εύκολη νίκη του Τριφυλλιού. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ βρέθηκε πλέον μετά από πολλές εβδομάδες μόνη της στην 4η θέση και στο +3 από τον Λεβαδειακό, λίγες μέρες πριν από το μεταξύ τους μάχη στη Λιβαδειά όπου δεν αποκλείεται να τελειώσει και οριστικά η υπόθεση playoffs με μια πιθανή νίκη του Παναθηναϊκού.
Τα αποτελέσματα στα εξ αναβολής ματς:
Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 4-1
Κηφισιά – ΠΑΟΚ (8μμ)
Η βαθμολογία (23η αγωνιστική)
1. Ολυμπιακός 53
2. AEK 53
3. ΠΑΟΚ 50
4. Παναθηναϊκός 42
-------------------------------------
5. Λεβαδειακός 39
6. ΟΦΗ 28
7. Άρης 28
8. Ατρόμητος 27
--------------------------------------
9. Βόλος 27
10. Κηφισιά 24
11. Παναιτωλικός 21
12. ΑΕΛ Novibet 21
13. Αστέρας Τρίπολης 16
14. Πανσερραϊκός 12
*ΠΑΟΚ και Κηφισιά έχουν ματς λιγότερο.
H επόμενη αγωνιστική (24η)
Σάββατο 7 Μαρτίου
Αρης – Ατρόμητος (5μμ)
ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet (6μμ)
Κυριακή 8 Μαρτίου
Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός (4μμ)
Βόλος – ΟΦΗ (5μμ)
Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός (7μμ)
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (9μμ)
Δευτέρα 9 Μαρτίου
Παναιτωλικός – Κηφισιά (6μμ)
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:
-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
