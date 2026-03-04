Και πάλι στο παιχνίδι μπήκε ο ΟΦΗ στο ματς με τον Παναθηναϊκό, με τους Κρητικούς να μειώνουν σε 2-1 με τον Σαλσέδο στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου.

Όσα καλά ξεκίνησε το πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός, με το γκολ δηλαδή του Γεντβάι, τόσο καλά το τελείωσε ο ΟΦΗ. Συγκεκριμένα στο πρώτο από τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να μειώσουν σε 2-1 και να μπουν και πάλι στον αγώνα.

Οι Ηρακλειώτες έφυγαν ωραία στην επίθεση με τον Νους να βρίσκει τον Αθανασίου, αυτός γύρισε ιδανικά στον Σαλσέδο που πριν προλάβει να διώξει ο Ερνάντεθ έβαλε το πόδι του και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Λαφόν μειώνοντας όπως αναφέραμε σε 2-1.