Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Elite Ισπανός διαιτητής για το ντέρμπι
Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Superleague με τον ρέφερι του ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να είναι από την elite κατηγορία.
Πρόκειται για τον Ισπανό Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ οποίος είχε έρθει ξανά στη χώρα μας για το ίδιο ντέρμπι, το 2019 όταν το παιχνίδι είχε λήξει στο ισόπαλο 1-1. Πρόκειται για έναν διαιτητή με παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο και με συνολικά 19 αγώνες Champions League στο ενεργητικό του.
Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Ραούλ Καμπανιέρο Μαρτίνεθ, ο Χουάν Χοσέ Λόπεθ Μιρ ενώ στο VAR θα είναι ο Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιλανουέβα με τον Μιγκέλ Άνχελ Ορτίθ Αρίας.
Αναλυτικά οι διαιτητές:
- Παναιτωλικός-Κηφισιά: Τζήλος (Κλεπετσάνης, Μπαλιάκας, 4ος Τσέτσιλας, VAR: Τσακαλίδης, Σιδηρόπουλος)
- Αστέρας Τρίπολης-Πανσερραϊκός: Κατσικογιάννης (Μπουξμπάουμ, Κομισοπούλου, 4ος Κατοίκος, VAR: Πουλικίδης, Ευαγγέλου)
- Βόλος-ΟΦΗ: Γιουματζίδης (Νταβέλας, Δέλλιος, 4ος Ανδριανός, VAR: Φωτιάς, Σιδηρόπουλος)
- Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός: Τσακαλίδης (Κωσταράς, Κόλλιας, 4ος Κόκκινος: VAR: Παπαδόπουλος, Κουμπαράκης)
- Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Σάντσεθ Μαρτίνεθ (Καμπανιέρο Μαρτίνεθ, Μιρ, 4ος Βεργέτης, VAR: Βιγανουέβα, Ορτίθ Αρίας)
- Άρης-Ατρόμητος: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Καραγκιζόπουλος, 4ος: Μέγας: VAR: Κουμπαράκης, Φωτιάς)
- ΑΕΚ-Λάρισα: Πολυχρόνης (Μηνούδης, Τσολακίδης, 4ος Ματσούκας, VAR: Ευαγγέλου, Κατοίκος)
