Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Superleague με τον ρέφερι του ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να είναι από την elite κατηγορία.

Πρόκειται για τον Ισπανό Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ οποίος είχε έρθει ξανά στη χώρα μας για το ίδιο ντέρμπι, το 2019 όταν το παιχνίδι είχε λήξει στο ισόπαλο 1-1. Πρόκειται για έναν διαιτητή με παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο και με συνολικά 19 αγώνες Champions League στο ενεργητικό του.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Ραούλ Καμπανιέρο Μαρτίνεθ, ο Χουάν Χοσέ Λόπεθ Μιρ ενώ στο VAR θα είναι ο Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιλανουέβα με τον Μιγκέλ Άνχελ Ορτίθ Αρίας.

