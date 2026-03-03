Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για έναν από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού στο τελευταίο παιχνίδι του.

Ήταν μία από τις καλές εκδοχές του Νασιμέντο αυτή που είδαμε προχθές στις Σέρρες.

Ο Μεντιλίμπαρ έβαλε τον Πορτογάλο στην κανονική του θέση, του κεντρικού χαφ, περισσότερο ως 8άρι παρά ως 6άρι, και πήρε από αυτόν καλά πράγματα. Πάνω απ΄ όλα τα τρεξίματα του σε όλους τους χώρους και την συμμετοχή του στην κυκλοφορία της μπάλας. Διότι, μπορείς να τον κριτικάρεις για διάφορα πράγματα, αλλά αυτά τα δύο στοιχεία αναμφισβήτητα τον χαρακτηρίζουν. Και μοιάζουν χρήσιμα για τη λειτουργία της ομάδας, ιδίως σε τέτοιου είδους παιχνίδια.

Ο Νασιμέντο είχε βγάλει ένα καλό εαυτό και την αμέσως προηγούμενη αγωνιστική, στο 2-0 επί του Παναιτωλικού, παρότι μάλιστα ο προπονητής τον είχε χρησιμοποιήσει ουσιαστικά για πρώτη φορά σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας σε ένα ρόλο αριστερού εξτρέμ. Είχε βοηθήσει ο κοντόσωμος άσος κι αυτό δεν το ξέχασε ο Μεντιλίμπαρ επιλέγοντας τη σύνθεση και του αγώνα των Σερρών. Ήθελε να τον ανταμείψει για εκείνη την παρουσία του, αλλά και να βάλει φρέσκα πόδια στη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού, μετά τα πολλά τροχάδια που είχαν ο Έσε με τον Γκαρθία και τον Μουζακίτη την περασμένη Τρίτη στο Λέβερκουζεν.

Είναι σαν μία «σβούρα» στα χαφ ο 23χρονος Πορτογάλος. Πατάει όλο το γήπεδο, ζητάει μπάλες, μοιράζει παιχνίδι, ειδικά ανοίγοντας το με ασφάλεια στα πλάγια, ενώ επιχειρεί να παίξει και κάθετα. Επιπλέον είναι πολύ μαχητικός. Είχε τουλάχιστον δύο πολύ καλές προσπάθειες ανασταλτικά στις Σέρρες, έκλεψε μπάλες και μου έκανε εντύπωση το πόσες κεφαλιές πήρε, μολονότι ο πιο κοντός παίκτης του παιχνιδιού! Η δε ικανότητα του στις πάσες του προς την επίθεση είναι ξεκάθαρη. Πάσες ενίοτε με το στοιχείο και της εξυπνάδας.

Κατά τα άλλα, όπως έχω σχολιάσει ήδη το παιδί αυτό έχει κι ένα σοβαρό μειονέκτημα που πρέπει να το δουλέψει για να αυξήσει την χρησιμότητα του στον Ολυμπιακό-δεν είναι επικίνδυνος. Πατάει μεν την περιοχή, αλλά δεν απειλεί. Και κάνει και το λάθος να σουτάρει από μακριά, έξω από την περιοχή, ενώ τα ποσοστά του σε αυτό το κομμάτι αγγίζουν το μηδέν. Θυμηθείτε τα τελειώματα του στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό. Ένα σουτ που κοντραρίστηκε από σώματα αμυνομένων κι ένα σουτ που έστειλε την μπάλα άουτ.

Η δε πιο χαρακτηριστική στιγμή ήταν σε ένα κακό διώξιμο του αντίπαλου γκολκίπερ, που έστειλε την μπάλα πάνω του. Ο Νασιμέντο ήταν όντως μακριά από την εστία του Πανσερραϊκού, που όμως ήταν άδεια, με τον τερματοφύλακα να επέστρεφε. Το σουτ λοιπόν που επιχείρησε ο Πορτογάλος ήταν απογοητευτικός-η μπάλα δεν έφτασε καν στην περιοχή των Σερρών. Όπως δεν είναι πετυχημένες και οι σέντρες του, όπως έδειξε τις προάλλες κόντρα στο Αγρίνιο.

Εάν δεν βελτιωθεί σε αυτά τα κομμάτια, θα το κουβαλάει πάντοτε μαζί του ως κουσούρια. Το καταλαβαίνω ότι δεν είναι από τα δυνατά του σημεία το σκοράρισμα, όπως το δείχνει και το βιογραφικό του (ένα γκολ είχε πετύχει στην Πορτογαλία), όμως παίζοντας στον Ολυμπιακό πρέπει να το βελτιώσει. Με οδηγό εκείνο το γκολ που είχε πετύχει με την Κηφισιά. Ένα καλό σουτ μέσα από την περιοχή κι όχι όπως προσπαθεί να το κάνει με μακρινά σουτ, ενώ δεν το έχει. Αυτό που έχει ο Νασιμέντο είναι καλές κινήσεις, ντρίμπλα, συνεργασίες, κατοχή μπάλας, γενικά είναι μπαλαδόρος χαφ. Επενδύει σε αυτά τα στοιχεία, καλά κάνει, αλλά πρέπει να κοιτάξει και τις αδυναμίες του.

Πρέπει να εκμεταλλευθεί ο Νασιμέντο ότι ο Μεντιλίμπαρ δείχνει να τον πιστεύει. Μπορεί να μην τον θεωρεί ακόμη ώριμο για να τον ξεκινήσει σε ένα παιχνίδι Τσάμπιονς Λιγκ η, σε ντέρμπι, αλλά τον έχει βάλει βασικό σε 13 παιχνίδια. Κι αλλαγή σε άλλα οκτώ, εκ των οποίων τα δύο στο Τσάμπιονς Λιγκ, με χρόνο συμμετοχής μισή ώρα με την PSV και μία ώρα με την Μπαρτσελόνα.

Άσχετο: Γιατί κάτι μου λέει ότι ο Λανουά στο Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ θα φέρει διαιτητή ιδανικό για φιλοξενούμενη ομάδα; Και σίγουρα όχι εδράκια;

Ο ρέφερι Πολυχρόνης από την Πιερία μας έδειξε προχθές τι διαιτησία πρέπει να περιμένει από αυτόν ο Ολυμπιακός σε άλλο, πιο δύσκολο, παιχνίδι στο μέλλον. Προσοχή μην δώσουμε το παραμικρό υπέρ του Ολυμπιακού, μόνο εις βάρος.

Από που κι ως που δεν είναι φάουλ κτύπημα στο μέτωπο του Πιρόλα με το χέρι του φορ των Σερρών; Και πως άνοιξε το κεφάλι του Ιταλού αμυντικού και τον πήραν τα αίματα; Τι ήταν άραγε αυτό, να σταματήσει μία αντεπίθεση του Ολυμπιακού, επειδή από μία πάσα του Τσικίνιο η μπάλα βρήκε το πρόσωπο ενός παίκτη του Πανσερραϊκού;

Το χειρότερο απ΄ όλα, όμως, ήταν η υπόδειξη του επόπτη Σπυρόπουλου να κόψει επίθεση του Ολυμπιακού για οφσάϊντ, ενώ ο Τσικίνιο καλύπτονταν τουλάχιστον ένα μέτρο. Έλεος.

