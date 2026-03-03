Χωρίς εκπλήξεις η αποστολή του Παναθηναϊκού για ΟΦΗ

O Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την εξ' αναβολής αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο. Κανένα απρόπτο, γνωστές οι απουσίες.

Να νικήσει τον ΟΦΗ και να πάει στη Λιβαδειά στο +3 για τον «τελικό» της τέταρτης θέσης, θέλει το απόγευμα της Τετάρτης ο Παναθηναϊκός κόντρα στον ΟΦΗ, στο εξ' αναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής στη Λεωφόρο.

Το «τριφύλλι» ολοκλήρωσε χωρίς απρόοπτα και εκπλήξεις την προετοιμασία του. Εκτός είναι οι «γνωστοί». Δηλαδή ο Ντέσερς, ο Τσιριβέγια, ο Κώτσιρας, ο Σιώπης, ο Πάλμερ και οι τιμωρημένοι Καλάμπρια και Σφιντέρσκι.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, ακολούθησε τακτική και παιχνίδι στο μισό γήπεδο, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που είναι στην αποστολή. Σε αυτή βρίσκονται οι:

Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τουμπά, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.