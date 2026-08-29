Ο Παναθηναϊκός έβαλε... βαθιά το χέρι στην τσέπη για να μπορέσει να απεμπλακεί από τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τον Τόνι Βιλένα.

Διανύουμε τις τελευταίες ημέρες του μεταγραφικού παραθύρου και γι' αυτό τον λόγο ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να κλείσει όλες τις εκκρεμότητες που έχουν απομείνει είτε αυτές αφορούν ποδοσφαιριστές που θα έρθουν είτε εκείνους οι οποίοι θα αποχωρήσουν.

Πέραν από την τεράστια επένδυση που έχουν κάνει οι «πράσινοι» για να αποκτήσουν τους παίκτες που χρειάζεται ο Τζέικομπ Νίστρουπ, δουλεύουν παράλληλα και το πολύ σημαντικό κομμάτι των αποχωρήσεων προκειμένου να μην υπάρξει «συμφόρηση» στο ρόστερ, αλλά και να μην παραμείνουν σ' αυτό ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζονται.

Πριν λίγες μέρες υπήρξε άλλη μία αποχώρηση παίκτη που ανήκε στην λίστα των κομμένων, ενός ποδοσφαιριστή που αποκτήθηκε με τεράστιες περγαμηνές, όμως δεν απέδωσε ούτε καν κοντά στα αναμενόμενα.

Ο λόγος για τον Τόνι Βιλένα, για τον οποίο το «τριφύλλι» είχε πληρώσει 3 εκατ. ευρώ στην Εσπανιόλ το καλοκαίρι του 2023 για να τον κάνει δικό του και για το μεγαλύτερο διάστημα της τετραετούς αυτής συνεργασίας που υπεγράφη, «κουβαλούσε» απλώς το συμβόλαιό του, με τον παίκτη να κάνει μόλις 47 συμμετοχές με την ομάδα σκοράροντας ένα γκολ και δίνοντας μία ασίστ στα περισσότερα από 2,4 χιλ. λεπτά που πάτησε χορτάρι.

Η παχυλή αποζημίωση του Βιλένα

Το φετινό καλοκαίρι ο Ολλανδός κεντρικός μέσος μπήκε στον τελευταίο χρόνο αυτής της συνεργασίας και είχε λαμβάνειν 1,3 εκατ. ευρώ. Η έλευση του Δανού τεχνικού δεν άλλαξε τα δεδομένα για τον 31χρονο ποδοσφαιριστή, αφού εκείνος παρέμεινε εκτός ομάδας.

Ενώ στην αρχή εκείνος είχε απορρίψει αρκετές από τις επιλογές που του έφερε ο Παναθηναϊκός, τελικά όταν βρέθηκε άκρη με την πατρίδα του, κατέστη δυνατό να βρεθεί η χρυσή τομή και ο παίκτης να αποχωρήσει επιτέλους από τους «πράσινους».

Η τομή αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί και κυριολεκτικά χρυσή, αφού το «τριφύλλι» αναγκάστηκε να αποζημιώσει τον Βιλένα με το ποσό του 1 εκατ. ευρώ για να λύσουν τη συνεργασία τους, αφού η Βίλεμ, στην οποία και κατέληξε τελικά, μπορούσε να καλύψει μόνο τα 300 χιλ. από το συμβόλαιό του.

Κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός έφτασε να έχει ξεφορτωθεί συμβόλαια αξίας 8,1 εκατ. ευρώ το φετινό καλοκαίρι (μαζί με κείνα των παικτών που δεν ανανεώθηκαν). Κι ακόμη έχει τρεις ποδοσφαιριστές, που δεν υπολογίζονται, τους Μπακασέτα, Πάντοβιτς και Σισοκό, οπότε το ποσό αυτό αναμένεται πιθανότατα να ανέβει.

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