Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten: «Οι δύο τελικοί του Παναθηναϊκού και η πρώτη μάχη με την Μπέτις»

ΟΦΗ, Λεβαδειακός, Μπέτις είναι οι προσεχείς αντίπαλοι του Παναθηναϊκού και ο Νίκος Αθανασίου ανέλυσε τα δεδομένα για το Τριφύλλι στους «Galacticos by Interwetten».

Στην σημερινή εκπομπή των «Galacticos» o Nίκος Αθανασίου μίλησε για την σημασία των δύο παιχνιδιών που ακολουθούν για τον Παναθηναϊκό κόντρα σε ΟΦΗ και Λεβαδειακό για την αποφυγή της ποδοσφαιρικής καταστροφής και την είσοδο στα play offs της φετινής Super League.