Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten: «Συσπείρωση η λέξη που κυριαρχεί στην αποφασισμένη ΑΕΚ και έμαθε ο Νίκολιτς»

Το ρεπορτάζ της ΑΕΚ από τον Γιώργο Τσακίρη στους Galacticos by Interwetten για την επόμενη μέρα στην Ένωση μετά την ισοπαλία στον Βόλο.

Η ΑΕΚ αφήνει πίσω της την ισοπαλία με τον Βόλο και ξεκινάει την προετοιμασία της για το κυριακάτικο ματς με την ΑΕΛ Novibet στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Γιώργος Τσακίρης μιλώντας στην εκπομπή του Gazzetta, "Galacticos by Interwetten" ανέφερε μεταξύ άλλων πως «είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι στην ΑΕΚ δεν έχει σταθεί κανένας στα διαιτητικά δεδομένα και το κάνουμε εμείς γιατί υπάρχουν και τα νούμερα που λένε την αλήθεια για τη διαιτησία. Είναι κουραστικό αλλά πρέπει να τα λέμε. Η ΑΕΚ έχει 46 κίτρινες κάρτες με Έλληνες διαιτητές, ενώ Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έχουν 36 μαζί. Η ΑΕΚ έχει έξι πέναλτι με Έλληνες διαιτητές εναντίον της. Ο Ολυμπιακός δύο και ο ΠΑΟΚ ένα».

Στη συνέχεια τόνισε για τη συσπείρωση που υπάρχει στους κιτρινόμαυρους: «Προφανώς η λέξη συσπείρωση είναι αυτή που κυριαρχεί στην ομάδα. Αν δείτε στο τέλος του αγώνα, ενώ γίνονται εντάσεις, ο Βίντα απομονώνει όλη την ομάδα, τους φωνάζει όλους στο κέντρο σε άλλο μέρος και κάνει μια ομιλία με τον Μάνταλο για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Πρώτη φορά μάλιστα ακούσαμε και τη φωνή του Πινέδα να λέει ότι δεν το έχει ξαναδεί αυτό το πράγμα για την αντιμετώπιση του διαιτητή».